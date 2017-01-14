GÃ¼ncelleme: 18:40, 21 Nisan 2017 Cuma

TÄ°KA'dan BangladeÅŸ'te gÃ¶rme engelli Ã¶ÄŸrencilere ulaÅŸÄ±m desteÄŸi





TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â (TÄ°KA),Â BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti. TÄ°KA'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kentteki yaÅŸlarÄ± 6 ila 18 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen gÃ¶rme engelli 70 Ã§ocuÄŸun ihtiyaÃ§larÄ± Asistance for Blind Children (ABC) isimli sivil toplum kuruluÅŸu tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±yor. ABC, bu Ã§ocuklarÄ±n barÄ±nmasÄ±na da katkÄ±da bulunuyor. Ã‡ocuklarÄ±n okullarÄ±yla kaldÄ±klarÄ± yurt arasÄ±nda ulaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± RikÅŸa adÄ± verilen ilkel taÅŸÄ±tlarla saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eden TÄ°KA yetkilileri de harekete geÃ§ti. TÄ°KA tarafÄ±ndan, Ã¶ÄŸrencilerin yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±ndaki Gazipur karayolundan okullarÄ±na gÃ¼venle gidebilmeleri amacÄ±yla servis aracÄ± temin edildi.

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