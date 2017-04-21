18:54, 21 Nisan 2017 Cuma

'Paris'teki saldÄ±rÄ± TÃ¼rkiye'nin KÃ¼ltÃ¼r MÃ¼ÅŸavirliÄŸini koruyan ekibe yapÄ±ldÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'ninÂ Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Anadolu AjansÄ± ve TRT'ye saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi yerde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olaydan saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda ofisinde Ã§alÄ±ÅŸmakta olan TÃ¼rkiye'nin KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸaviriÂ Serra Aytun'un kendisini aramasÄ± ile haberdar olduÄŸunu, Aytun'un bina iÃ§erisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

Aytun'un tahliyesi iÃ§in hÄ±zlÄ± bir biÃ§imde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile temasa geÃ§tiklerini belirten Musa, bunun Ã¼zerine ilgili polis birimlerinin Aytun'un diÄŸer bina sakinleri ile birlikte ivedilikle tahliyesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸinin Ã¶nÃ¼nde bulunan polis aracÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini aktaran Musa, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Polis aracÄ±nÄ±n, genel manada gÃ¼venlik tedbirlerinin uygulanmasÄ± baÄŸlamÄ±nda orada olduÄŸunu anlÄ±yoruz. Bu gÃ¼venlik tedbirleri bizim de zaman zaman istediÄŸimiz tedbirlerdir.

Ã‡ok yakÄ±n bir tarihte yine FransÄ±z makamlarÄ±ndan istemiÅŸtik, birkaÃ§ nedenle. Bir, 24 Nisan yaklaÅŸÄ±yor. O nedenle bazÄ± taÅŸkÄ±nlÄ±klar olabilir. Onun iÃ§in istemiÅŸtik. Ä°ki, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, PKK, DEAÅž dahil Ã§eÅŸitli eylemler gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸine dair, bize intikal eden istihbari bilgilere istinaden tedbir istemiÅŸtik. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ olarak da tabiatÄ±yla Fransa'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ± var. BunlarÄ±n anlaÅŸÄ±lan hepsinin bir sonucu olarak burada, Ã§ok yakÄ±n, mÃ¼ÅŸavirliÄŸimizin hemen Ã¶nÃ¼nde bir koruma ekibi vardÄ±.

Maalesef, bizim de gÃ¼venliÄŸimizi, BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimiz KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸinin de gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamakla gÃ¶revli bu ekibe, talihsiz, hain alÃ§akÃ§a bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi."

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Musa daha sonra Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸaviri Serra Aytun ile birlikte dÃ¼n akÅŸam polisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yere Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.

DÃ¼n akÅŸam saatlerinde meydana gelen saldÄ±rÄ±da bir polis memuru Ã¶lmÃ¼ÅŸ, biri polis iki kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

DiÄŸer taraftan Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸinin bulunduÄŸu binada da kurÅŸun izleri bulunduÄŸu, bir kuruÅŸunun bina giriÅŸindeki cam kapÄ±yÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.