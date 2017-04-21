'Paris'teki saldÄ±rÄ± TÃ¼rkiye'nin KÃ¼ltÃ¼r MÃ¼ÅŸavirliÄŸini koruyan ekibe yapÄ±ldÄ±'

TÃ¼rkiye'ninÂ Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Anadolu AjansÄ± ve TRT'ye saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi yerde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olaydan saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda ofisinde Ã§alÄ±ÅŸmakta olan TÃ¼rkiye'nin KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸaviriÂ Serra Aytun'un kendisini aramasÄ± ile haberdar olduÄŸunu, Aytun'un bina iÃ§erisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â
Aytun'un tahliyesi iÃ§in hÄ±zlÄ± bir biÃ§imde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile temasa geÃ§tiklerini belirten Musa, bunun Ã¼zerine ilgili polis birimlerinin Aytun'un diÄŸer bina sakinleri ile birlikte ivedilikle tahliyesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸinin Ã¶nÃ¼nde bulunan polis aracÄ±na yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini aktaran Musa, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Polis aracÄ±nÄ±n, genel manada gÃ¼venlik tedbirlerinin uygulanmasÄ± baÄŸlamÄ±nda orada olduÄŸunu anlÄ±yoruz. Bu gÃ¼venlik tedbirleri bizim de zaman zaman istediÄŸimiz tedbirlerdir.
Ã‡ok yakÄ±n bir tarihte yine FransÄ±z makamlarÄ±ndan istemiÅŸtik, birkaÃ§ nedenle. Bir, 24 Nisan yaklaÅŸÄ±yor. O nedenle bazÄ± taÅŸkÄ±nlÄ±klar olabilir. Onun iÃ§in istemiÅŸtik. Ä°ki, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, PKK, DEAÅž dahil Ã§eÅŸitli eylemler gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸine dair, bize intikal eden istihbari bilgilere istinaden tedbir istemiÅŸtik. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ olarak da tabiatÄ±yla Fransa'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ± var. BunlarÄ±n anlaÅŸÄ±lan hepsinin bir sonucu olarak burada, Ã§ok yakÄ±n, mÃ¼ÅŸavirliÄŸimizin hemen Ã¶nÃ¼nde bir koruma ekibi vardÄ±.
Maalesef, bizim de gÃ¼venliÄŸimizi, BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimiz KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸinin de gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamakla gÃ¶revli bu ekibe, talihsiz, hain alÃ§akÃ§a bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi."
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Musa daha sonra Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸaviri Serra Aytun ile birlikte dÃ¼n akÅŸam polisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yere Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.
DÃ¼n akÅŸam saatlerinde meydana gelen saldÄ±rÄ±da bir polis memuru Ã¶lmÃ¼ÅŸ, biri polis iki kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
DiÄŸer taraftan Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸinin bulunduÄŸu binada da kurÅŸun izleri bulunduÄŸu, bir kuruÅŸunun bina giriÅŸindeki cam kapÄ±yÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
CENTCOM, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± planlayanlardan DEAÅž Ã¼yesi Abdurrahman Ozbekiâ€™yi karadan yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriyeâ€™de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve Adana milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tahliye oldu
Avrupa yakasÄ±ndaki 14 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 24 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
Batman'da eÄŸitimlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan bin 49 gÃ¼venlik korucusu, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Korgeneral Hulusi SayÄ±n KÄ±ÅŸlasÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin ederek gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Paris'te dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸini de koruma gÃ¶revi bulunan ekibe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek
TekirdaÄŸ merkezli 15 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "asker abisi" olduÄŸu iddia edilen sivil ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±
TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸ yapan 108 kaÃ§ak MuÅŸ'ta yakalandÄ±.
Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, "Kosova, TÃ¼rklerin kalbindedir. TÃ¼rklerin dÄ±ÅŸ politika Ã¶ncelikleri arasÄ±nda Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ±, uluslararasÄ± toplumda yerini almasÄ± ve Avrupa-Atlantik kurumlarÄ±na Ã¼ye olmasÄ± Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesidir" dedi
Manisa Åžehzadeler'de de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu. SarsÄ±ntÄ± Ä°zmir'den de gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak hissedildi.
Hakkari Belediyesi, kent merkezinin imar planÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ Ä°lÃ§esi'nde, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimi yapÄ±ldÄ±
Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah mevzisi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Hakkari'de halkÄ±n huzurunu bozabilecek gruplar tarafÄ±ndan yapÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n 5 MayÄ±s'a kadar yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde 4.9 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi.