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20:51, 21 Nisan 2017 Cuma
OrtadoÄŸu
18:57, 21 Nisan 2017 Cuma

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LÃ¼bnan'da Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk Åžiiri KonferansÄ±
LÃ¼bnan'da Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk Åžiiri KonferansÄ±

Beyrut Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ ve LÃ¼bnan Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi iÅŸ birliÄŸiyle Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk ÅŸiiri temalÄ± konferans dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkentiÂ Beyrut'taÂ Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk Åžiiri: YÃ¶neliÅŸler ve Ã–rnekler KonferansÄ± dÃ¼zenlendi.

LÃ¼bnan Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesiÂ veÂ Beyrut Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n ortaklaÅŸa dÃ¼zenlediÄŸi konferansta konuÅŸanÂ Gazi Ãœniversitesi Arap Dili EÄŸitimi Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Mehmet HakkÄ± SuÃ§in, Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk ÅŸiirinin son yÃ¼zyÄ±ldaki serÃ¼venine deÄŸindi.

Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk ÅŸiirinin Arap okuyucu tarafÄ±ndan fazla bilinmediÄŸini ayrÄ±ca ArapÃ§aya Ã§evrilen ÅŸiirlerin de tercÃ¼melerinin saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran SuÃ§in, bu nedenleÂ Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk ÅŸiiriniÂ tanÄ±tmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Ahmet HaÅŸim ve Yahya Kemal'in ÅŸiirlerinde bulunan "saf ÅŸiir" kavramÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan SuÃ§in, kavramÄ±n ÅŸiirin ahengi ve anlamÄ±yla ilgili olduÄŸunu ve bunun TÃ¼rk ÅŸiirine yeni bir soluk getirdiÄŸini ifade etti.

SuÃ§in ayrÄ±ca, modern ÅŸairlerin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± Garip akÄ±mÄ±nÄ±n TÃ¼rk ÅŸiirinin sadeleÅŸtirilmesi ve Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilmesinde payÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

SEZAÄ° KARAKOÃ‡ Ä°KÄ°NCÄ° YENÄ° EKOLÃœN Ã–NCÃœLERÄ°NDEN

Prof. Dr. SuÃ§in,Â NazÄ±m HikmetÂ veÂ Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in ÅŸiirlerinin kendilerinden sonraki ÅŸairleri etkilediÄŸini den deÄŸinerek,Â Sezai KarakoÃ§'un ikinci yeni ekolÃ¼n Ã¶ncÃ¼lerinden olduÄŸunu ve bu ekolÃ¼n TÃ¼rk ÅŸiirini Ã§ok sesli hale getirdiÄŸini aktardÄ±.

AynÄ± zamanda Ã§evirmen olan SuÃ§in, ArapÃ§aya Ã§evirdiÄŸi ÅŸiirlerin bir kÄ±smÄ±nÄ± da dinleyicilerle paylaÅŸtÄ±.

Konferansa Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ BaÅŸkanÄ± Cengiz EroÄŸlu, LÃ¼bnan Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri ve Ã¶ÄŸrencilerinin yanÄ± sÄ±ra LÃ¼bnanlÄ± ÅŸiirseverler katÄ±ldÄ±.



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