19:11, 21 Nisan 2017 Cuma

Batman'da bin 49 gÃ¼venlik korucusu gÃ¶reve baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Batman'da eÄŸitimlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan bin 49 gÃ¼venlik korucusu yemin ederek gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.

Vali Ahmet Deniz, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Korgeneral Hulusi SayÄ±n KÄ±ÅŸlasÄ±'ndaki yemin tÃ¶renindeÂ yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gÃ¶reve yeni baÅŸlayan gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n vatan savunmasÄ±ndaki Ã¶nemine deÄŸindi.Â

Birlik ve beraberliÄŸin her ÅŸeyden Ã¶nemli olduÄŸunu kaydedenÂ Deniz, 30-35 yÄ±ldÄ±r hain bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile mÃ¼cadele edildiÄŸini sÃ¶yledi.

HiÃ§bir deÄŸer yargÄ±sÄ± olmayan ve millete kan ile gÃ¶zyaÅŸÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey vermeyen bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden bahsettiklerini ifade eden Deniz, millet olarak TÃ¼rk'Ã¼, KÃ¼rt'Ã¼ ve Arap'Ä± ile bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sonunu getireceklerini belirtti.

Vali Deniz, koruculara yeni gÃ¶revlerinde baÅŸarÄ± dileyerek, tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kahramanlÄ±klarÄ± ile de Ã¶rnek olmalarÄ±nÄ± istedi.Â

Daha sonra emekli olan bazÄ± gÃ¼venlik korucularÄ±na plaket verildi, bin 49 gÃ¼venlik korucusu da yemin ederek gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.

TÃ¶rene, Batman Belediyesi BaÅŸkan Vekili ErtuÄŸ Åževket Aksoy, Batman Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. AydÄ±n DurmuÅŸ, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Åženol TaÅŸkale ve Ä°l Jandarma KomutanÄ± HÃ¼seyin Topuz katÄ±ldÄ±.Â