19:27, 21 Nisan 2017 Cuma

Nijerya'da maÃ§ izleyenleri elektrik Ã§arptÄ±: 30 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Nijerya'nÄ±n Cross River eyaletinde maÃ§ izlerken elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan 30 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya'nÄ±n Cross River eyaletinde maÃ§ izlerken elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lanÂ 30 kiÅŸininÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Polis SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Irene Ugbo, "Ãœlkenin gÃ¼neydoÄŸu eyaletlerinden Cross River'da yÃ¼ksek gerilim hattÄ±nÄ±n altÄ±na inÅŸa edilen bir mekanda Avrupa futbol ligi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± televizyondan izlemek iÃ§in toplananlarÄ±n Ã¼zerine elektrik telleri dÃ¼ÅŸtÃ¼. AkÄ±ma kapÄ±larak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler ve yaralÄ±lar var." dedi. Nijerya haber ajansÄ± da olayda 30 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 50 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, kalabalÄ±ÄŸÄ±n, Manchester United - AnderlechtÂ UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± televizyondan izlemek iÃ§in toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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