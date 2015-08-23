Ä°stanbul'un 14 ilÃ§esinde elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere, planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda 24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.
BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'unÂ EyÃ¼p, BahÃ§elievler, Sultangazi, Esenler, Esenyurt, Zeytinburnu, BaÅŸakÅŸehir, ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ, Fatih, KaÄŸÄ±thane, SarÄ±yer, BeyoÄŸlu ve BayrampaÅŸaÂ ilÃ§elerinin bazÄ± sokak, mahalle ve semtlerinde, 24 Nisan'da 08.00-19.00 saatlerinde, deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.Â
Aboneler, elektrik verilemeyecek ilÃ§elerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine, BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaÅŸabilecek.
CENTCOM, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± planlayanlardan DEAÅž Ã¼yesi Abdurrahman Ozbekiâ€™yi karadan yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriyeâ€™de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve Adana milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tahliye oldu
Avrupa yakasÄ±ndaki 14 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 24 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
Batman'da eÄŸitimlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan bin 49 gÃ¼venlik korucusu, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Korgeneral Hulusi SayÄ±n KÄ±ÅŸlasÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin ederek gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Paris'te dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸini de koruma gÃ¶revi bulunan ekibe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek
TekirdaÄŸ merkezli 15 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "asker abisi" olduÄŸu iddia edilen sivil ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±
TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸ yapan 108 kaÃ§ak MuÅŸ'ta yakalandÄ±.
Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, "Kosova, TÃ¼rklerin kalbindedir. TÃ¼rklerin dÄ±ÅŸ politika Ã¶ncelikleri arasÄ±nda Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ±, uluslararasÄ± toplumda yerini almasÄ± ve Avrupa-Atlantik kurumlarÄ±na Ã¼ye olmasÄ± Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesidir" dedi
Manisa Åžehzadeler'de de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu. SarsÄ±ntÄ± Ä°zmir'den de gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak hissedildi.
Hakkari Belediyesi, kent merkezinin imar planÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n SuruÃ§ Ä°lÃ§esi'nde, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bombalÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸimi yapÄ±ldÄ±
Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah mevzisi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Hakkari'de halkÄ±n huzurunu bozabilecek gruplar tarafÄ±ndan yapÄ±labilecek her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n 5 MayÄ±s'a kadar yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Manisa'nÄ±n Selendi ilÃ§esinde 4.9 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi.