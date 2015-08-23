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19:31, 21 Nisan 2017 Cuma

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Ä°stanbul'un 14 ilÃ§esinde elektrik kesintisi
Ä°stanbul'un 14 ilÃ§esinde elektrik kesintisi
Foto: ArÅŸiv

Avrupa yakasÄ±ndaki 14 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 24 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elere, planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda 24 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek.

BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'unÂ EyÃ¼p, BahÃ§elievler, Sultangazi, Esenler, Esenyurt, Zeytinburnu, BaÅŸakÅŸehir, ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ, Fatih, KaÄŸÄ±thane, SarÄ±yer, BeyoÄŸlu ve BayrampaÅŸaÂ ilÃ§elerinin bazÄ± sokak, mahalle ve semtlerinde, 24 Nisan'da 08.00-19.00 saatlerinde, deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.Â 

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilÃ§elerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine, BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaÅŸabilecek.



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