HDP Milletvekilleri AydoÄŸan ile BeÅŸtaÅŸ'a tahliye

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve HDP Adana milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi.
AydoÄŸan, 5 aydÄ±r tutuklu bulunuyordu. AydoÄŸan ve BeÅŸtaÅŸ'Ä±n tahliye kararÄ± ile HDP'nin tutuklu milletvekillerinin sayÄ±sÄ± 11'e dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ oldu.
HabertÃ¼rk'te yer alan habere gÃ¶re, DiyarbakÄ±r 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", 14 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", "ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri Kanunu'na muhalefet", "suÃ§ ve suÃ§luyu Ã¶vmek", "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmek" ve "halkÄ± kanunlara uymamaya tahrik etmek" suÃ§larÄ±ndan 103 yÄ±la kadar hapsi istenen AydoÄŸan, tutuklu bulunduÄŸu Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda SEGBÄ°SÂ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±.
SUÃ‡LAMALARI REDDETTÄ°
SavcÄ± AydoÄŸan'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ± yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi. AydoÄŸan, iddianamede yer alan suÃ§lamalara iliÅŸkin savunma yaparak, suÃ§lamalarÄ± reddetti.
Mahkeme BaÅŸkanÄ±nÄ±n terÃ¶rist cenazelerine neden katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorusuna AydoÄŸan, "Partimize oy verenlerin Ã§oÄŸu zaten bizden cenazelerini sahiplenmemiz ve taziyelerine katÄ±lmamÄ±z iÃ§in talepleri oluyordu. Ä°nsani ve vicdani olarak seÃ§ilmemiz ve haklarÄ±nÄ± savunmamÄ±z iÃ§in bizlere oy veren tabanÄ±mÄ±zÄ±n cenazelerine katÄ±lÄ±rdÄ±m. Ãœyesi olduÄŸum siyasi partimin aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda cenazelere katÄ±lÄ±rdÄ±m. Propaganda amaÃ§lÄ± bir ÅŸey yapmadÄ±m" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
HakkÄ±ndaki diÄŸer suÃ§lamalarÄ± da kabul etmeyen AydoÄŸan, tahliye talebinde bulundu. mahkeme, AydoÄŸan hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verdi.
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HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve Adana milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tahliye oldu
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