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Ortaköy saldırısını planlayanlardan Ozbeki öldürüldü
Ortaköy saldırısını planlayanlardan Ozbeki öldürüldü

CENTCOM, İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ üyesi Abdurrahman Ozbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ mensubu Abdurrahman Ozbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu.

 Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, Özbeki’nin DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye yakın olduğunu, örgütün dış saldırıları, yabancı savaşçı ve finans kaynaklarından sorumlu liderlerinden biri olduğunu söyledi.

 Thomas şunları kaydetti:

 "6 Nisan’da ABD kuvvetlerinin Suriye’de DEAŞ yöneticisi Abdurrahman Özbeki’nin öldürmek üzere yaptığı bir baskında Özbeki’nin öldürüldüğünü teyit ettik. Özbeki DEAŞ’ın sözde halifesi Ebubekir El Bağdadi’ye yakın isimlerden biriydi. DEAŞ’ın yabancı para ve savaşçı akışını yöneten liderlerden biriydi. DEAŞ’ın dış operasyonlarında da önemli rol oynayanlardan biriydi. Yılbaşı gecesinde 39 masum sivilin hayatını kaybettiği yüksek profilli İstanbul gece kulübü saldırısını planlamıştı.”

 İstanbul Ortaköy'de bulunan eğlence mekanı Reina'ya yılbaşı gecesi bir saldırgan tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25'i yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 65 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı DEAŞ üstlenmiş ve Özbek asıllı saldırgan Abdülgadir Masharipov saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt’ta yakalanmıştı.



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