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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:51, 21 Nisan 2017 Cuma
Afrika
19:58, 21 Nisan 2017 Cuma

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BatÄ± Afrika gÃ¼Ã§leri ile Gambiya askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
BatÄ± Afrika gÃ¼Ã§leri ile Gambiya askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
Foto: ArÅŸiv

BatÄ± Afrika gÃ¼Ã§leri ile eski Gambiya Devlet BaÅŸkanÄ± Jammeh'in evini koruyan Gambiya askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu'na (ECOWAS) baÄŸlÄ± askeri gÃ¼Ã§ler ile bir Ã¶nceki Gambiya Devlet BaÅŸkanÄ± Yahya Jammeh'e ait evi koruyan Gambiya askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Gambiya ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ECOWAS gÃ¼Ã§lerinin Gambiya'nÄ±n bir Ã¶nceki devlet baÅŸkanÄ± Yahya Jammeh'e ait bir eve zorla girmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve evi koruyan Gambiya askerlerinin buna engel olmasÄ± sonucu Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

Olayda Jammeh'e ait bir evi koruyan 3 Gambiya askeri yaralandÄ±.Â 

Gambiya ordusundan Modou Mybe, ECOWAS askerlerin eve girme giriÅŸiminde bulunduÄŸunu, kendilerinin ise buna engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â Mybe Ã§atÄ±ÅŸmada kendilerine verilen emir gereÄŸi ECOWAS gÃ¼Ã§lerine ateÅŸ aÃ§madÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Gambiya Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Omar B. Bojang ise yaÅŸanan olaylar ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ECOWAS'a baÄŸlÄ± askeri birlikler, Gambiya'da istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve yeni yÃ¶netimin rayÄ±na girmesine destek olmak amacÄ±yla Ã¼lkede gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor.Â 



Ä°lgili Konular batÄ± afrika Gambiya Jammeh
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