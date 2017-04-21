20:04, 21 Nisan 2017 Cuma

Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan sÄ±nÄ±r meselelerini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan hÃ¼kÃ¼metleri tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±rlarÄ±nÂ tespiti amacÄ±ylaÂ oluÅŸturulanÂ ortak Ã§alÄ±ÅŸma grubu,Â tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelere iliÅŸkin ortak saha ve topoÄŸrafya Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±.Â

Ã–zbekistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, iki Ã¼lke hÃ¼kÃ¼metlerinin, sÄ±nÄ±rlarÄ±n tespitine iliÅŸkin kurduÄŸuÂ ortak Ã§alÄ±ÅŸma grubu 10-20 Nisan tarihlerinde Ã–zbekistan'Ä±n Namangan ÅŸehrindeÂ bir araya geldi.

Ortak Ã§alÄ±ÅŸma grubu, Ã–zbekistan'Ä±n Namangan ve Fergana, KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n ise Batken ve Celalabad vilayetlerinin kesiÅŸtiÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ±n bazÄ± noktalarÄ±nda, sÄ±nÄ±r tespitine iliÅŸkin saha ve topoÄŸrafya Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.Â

Geleneksel dostluk ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸa dayalÄ± gerÃ§ekleÅŸen Ã§alÄ±ÅŸma sonunda, Ã–zbekistan ile KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakerelerin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin bir protokol imzalandÄ±.

2 ÃœLKENÄ°N ÃœZERÄ°NDE UZLAÅžMA SAÄžLADIÄžI SINIR NOKTASI 56'YA ULAÅžTI

Ä°ki Ã¼lke hÃ¼kÃ¼metlerinin geÃ§en yÄ±l kurduÄŸu ortak Ã§alÄ±ÅŸma grubunun Ã¼yeleri, kasÄ±m ayÄ±nda Fergana ÅŸehrinde bir araya gelerek, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ilk yÄ±llarÄ±ndan bu yana iki Ã¼lke arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalÄ± 7 sÄ±nÄ±r noktasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. BÃ¶ylece iki Ã¼lkenin Ã¼zerinde uzlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r noktasÄ± sayÄ±sÄ± 56'ya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â

1991 yÄ±lÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± kazanan Ã–zbekistan ve KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±nda bin 378 kilometre uzunluÄŸunda sÄ±nÄ±r bulunuyor. Taraflar, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan sÄ±nÄ±r belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, sÄ±nÄ±rÄ±n 300 kilometrelik kÄ±smÄ±nda henÃ¼z uzlaÅŸma saÄŸlayamadÄ±.