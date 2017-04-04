GÃ¼ncelleme: 21:20, 21 Nisan 2017 Cuma

Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ± ve Rusya'nÄ±n tavrÄ± | ANALÄ°Z

Ali HÃ¼seyin Bakir

Beyaz Saray, son olarakÂ Moskova'yÄ±,Â Esed rejiminin Han Åžeyhun'da sivilleri hedef alan ve yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 400 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na yol aÃ§an saldÄ±rÄ±da sarin gazÄ± kullanmasÄ±nÄ±n Ã¼zerini Ã¶rtbas etmekle suÃ§ladÄ±. Beyaz Saray, buna ilave olarak, ABD istihbaratÄ±ndaki bilgilerin, Esed rejiminin,Â SuriyehalkÄ±na yÃ¶nelik sinir gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Moskovaâ€™nÄ±n bu suÃ§lamalarÄ± inkar etmesi ve Esed rejimini savunmasÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum yok. Rusyaâ€™nÄ±n bu tavrÄ±nÄ±n sebebi, Esed rejiminin mÃ¼ttefiki olmasÄ±ndan ibaret deÄŸil. Zira aksi durumda, yani kimyasal saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini kabul etmesi halinde bundan iki sonuÃ§ Ã§Ä±kacak: Moskova, zayÄ±f ve Suriyeâ€™de olan bitenden habersiz -Ã¶yle ki Esed, kendisinden onay almadan, sivilleriÂ kimyasal silahla vurmak iÃ§in Rus birliklerinin de bulunduÄŸu Ã¼ssÃ¼ kullanabiliyor-, ya da Moskova, Esed rejimiyle ortak hareket ediyor; yani bu saldÄ±rÄ±, Rusya'nÄ±n yÃ¶nlendirmesi yahut desteÄŸiyle gerÃ§ekleÅŸtirildi.

SURÄ°YE'NÄ°N BÃ–LÃœNMESÄ° TEHLÄ°KESÄ°

Bu nedenle Moskova, Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± gerÃ§eÄŸi ve bunun yansÄ±malarÄ±yla muhatap olmak yerine mutadÄ± Ã¼zere daha kolay olan seÃ§eneÄŸe yÃ¶neldi ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bir propaganda kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Bu durum Rusya'nÄ±n Suriye'deki taahhÃ¼tlerine de olumsuz ÅŸekilde yansÄ±dÄ±. Rusyaâ€™nÄ±n Suriye siyaseti, Ã¶teden beri baÅŸlÄ±ca Ã¼Ã§ temel hedef Ã¼zerine odaklanmÄ±ÅŸtÄ±; terÃ¶rle mÃ¼cadele, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me teÅŸvik.

Ancak Moskova, pratikte, bu taahhÃ¼tlerinin altÄ±nÄ± oyacak ne varsa yapÄ±yor. Rusya ve mÃ¼ttefiklerinin Suriye'de dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n kahir ekseriyetinin siviller ile Ä±lÄ±mlÄ± gruplarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Bu da aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in elveriÅŸli bir zemin oluÅŸturuyor. Zira tam da bu siyaset, Esed rejimi, halkÄ±nÄ± bastÄ±rmak iÃ§in askeri gÃ¼Ã§ kullandÄ±ÄŸÄ±nda aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ± gruplarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Moskova'nÄ±n Suriye'nin kuzey bÃ¶lgelerinde PYD'yi, batÄ±sÄ±ndaki bÃ¶lgelerde Esed rejimini desteklemesi ise Ã¼lkenin bir emrivaki ile bÃ¶lÃ¼nmesine zemin hazÄ±rlÄ±yor. Bu durum, Rusya'nÄ±n bir sÃ¼re Ã¶nce Suriye iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve farklÄ± baÅŸlÄ±klar altÄ±nda Ã¼lkenin gerÃ§ek anlamda bÃ¶lÃ¼nme ihtimalini gÃ¼Ã§lendiren anayasa taslaÄŸÄ±nÄ± da destekliyor.

REJÄ°MÄ°N Ä°ÅžLEDÄ°ÄžÄ° SUÃ‡LAR CEZASIZ KALIYOR

Suriye krizine yÃ¶nelik siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±na gelince, son yaÅŸananlar, Moskova'nÄ±n Esed rejimine baskÄ± yapmaya hiÃ§bir ÅŸekilde hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Bunun yanÄ± sÄ±ra Moskova'nÄ±n Esed rejiminin altÄ± yÄ±ldan bu yana yaptÄ±klarÄ±na devam etmesini saÄŸlayacak askeri ve siyasi korumayÄ± temin etmesi, rejiminin iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ±n cezasÄ±z kalmasÄ±na yol aÃ§Ä±yor. Esed rejimi, bu durumda hiÃ§bir aÅŸamada davranÄ±ÅŸ ve yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek zorunda kalmayacak. Bu da Suriye'deki siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ tam anlamÄ±yla engelliyor ve krizin daha uzun seneler devam etmesine kapÄ± aralÄ±yor.

Moskova yÄ±llarca "Biz Esed'in yanÄ±nda deÄŸiliz ve onun akÄ±betine iliÅŸkin kararÄ± Suriye halkÄ± verecek" sÃ¶yleminin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. BÃ¶ylece Suriye'de "yapÄ±cÄ±" bir rol Ã¼stlendiÄŸi ve Ä°ran'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi bir diktatÃ¶rÃ¼n iktidarda kalmasÄ±nÄ± hedeflemediÄŸine iliÅŸkin bir izlenim verdi. Ancak Moskova'nÄ±n Ã¶zellikle son kimyasal saldÄ±rÄ±da olduÄŸu gibi Esed'in ÅŸahsÄ±na verdiÄŸi gÃ¼Ã§lÃ¼ destek, bu efsaneyi temelden yÄ±karak Rusyaâ€™nÄ±n Esed konusundaki gerÃ§ek tutumunun Ä°ran'dan farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

TRUMP YÃ–NETÄ°MÄ°NÄ°N SURÄ°YE POLÄ°TÄ°KASI

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile Rus mevkidaÅŸÄ±nÄ±n bir araya geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden birkaÃ§ gÃ¼n sonra Moskova, BMGK'da Esed rejiminin Han Åžeyhun'da dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin yÃ¼tÃ¼rÃ¼lecek uluslararasÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ±nÄ± isteyen karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti.

Rusya, sekizinci kez Suriye rejimini, bizzat sorumlu olduÄŸu bir suÃ§ nedeniyle ceza almaktan kurtardÄ±. Bu da Rusya'nÄ±n uluslararasÄ± kararlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra kimyasal silah anlaÅŸmalarÄ± ya da Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde mutabÄ±k kalÄ±nan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± gibi kendisinin de garantÃ¶rÃ¼ olduÄŸu anlaÅŸmalarÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in Esed'e baskÄ± yapmaya hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor.

Trump yÃ¶netimi, Suriye rejimini destekleyen eksenin lideri olarak kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya'ya siyasi baskÄ± uygulamakta tereddÃ¼t etmedi. Moskova ayrÄ±ca Trump'Ä±n "hayvan" ÅŸeklinde nitelendirdiÄŸi Esed'i desteklemeye devam etmesinin yansÄ±malarÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ±. Ancak bunlar ne Moskova'yÄ± caydÄ±rdÄ± ne de Esed rejiminin belirli bir sÄ±nÄ±rda durmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Burada sorulmasÄ± gereken soru ÅŸu: "Ã–zellikle ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n 'Esed ailesinin devrinin sona gelmek Ã¼zere olduÄŸu aÃ§Ä±k" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Trump yÃ¶netiminin Esed'i destekleyen Rusya karÅŸÄ±sÄ±ndaki tavrÄ± ne olacak?"

Washington'un Esed rejiminin kimyasal silahlÄ± katliamÄ±na cevap niteliÄŸinde Åžayrat Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlediÄŸi sÄ±nÄ±rlÄ± askeri saldÄ±rÄ±ya raÄŸmen Trump yÃ¶netiminin, Suriye konusundaki izlediÄŸi politikada bir belirsizlik hali var. Åžu an iÃ§in bu politikanÄ±n mahiyetini bilmiyoruz ve Cenevre-1 Bildirisi ile BM'nin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ± gereÄŸince siyasi geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin saÄŸlanmasÄ± ve Esed'in iktidarÄ± bÄ±rakmasÄ±nÄ± teÅŸvik edecek daha tutarlÄ± ve iddialÄ± bir politika uygulamak iÃ§in Washington'un bÃ¶lgedeki mÃ¼ttefiklerinden nasÄ±l istifade edebileceÄŸine iliÅŸkin de bilgimiz yok.

ABD-RUSYA GERÄ°LÄ°MÄ°NÄ°N BÃ–LGEDEKÄ° YANSIMALARI

Ã–te yandan Washington ile Moskova arasÄ±ndaki gerilimin tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±, Ä°ran ve TÃ¼rkiye gibi bÃ¶lge Ã¼lkelerin pozisyonlarÄ±na mutlaka yansÄ±yacaktÄ±r. TÃ¼rkiye, Suriye konusunda, iki taraftan da istifade etmeyi yeÄŸlemesine raÄŸmen sonraki aÅŸamada, Washington ile Moskova arasÄ±nda seÃ§im yapmak zorunda kalabilir. Ancak Rusya'nÄ±n Esed'i desteklemesi, TÃ¼rkiye'nin iÅŸini zorlaÅŸtÄ±rabilir ve Ã¶zellikle Suriyeli muhalif gruplar nezdinde Ankara'nÄ±n rolÃ¼ne ve imajÄ±na zarar verebilir.

Genel olarak, Rusya'nÄ±n geÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde herhangi bir mukabelede bulunmadan TÃ¼rkiye'nin Ã§abalarÄ±ndan istifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± biliniyor. BakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, Rusya ateÅŸkesin garantÃ¶rÃ¼ olmasÄ±na raÄŸmen sorumluluÄŸunu yerine getirmedi, Esed'i ateÅŸkese uymasÄ± iÃ§in zorlamadÄ±, Ä°ran ve milislerinin ateÅŸkesi ihlal etmesi ve Rus uÃ§aklarÄ±nÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± hava desteÄŸiyle sahada yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemedi. Rusya ayrÄ±ca PYD'ye saÄŸladÄ±ÄŸÄ± desteÄŸe ara vermeden devam etmesinin yanÄ± sÄ±ra Suriye'nin bÃ¶lÃ¼nmesine yol aÃ§abilecek bir anayasa taslaÄŸÄ± sundu. TÃ¼m bu unsurlar, Rusya'nÄ±n Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusundaki ciddiyetine dair belirsizliÄŸe yol aÃ§Ä±yor.

YEN BÄ°R STRATEJÄ° Ä°HTÄ°YACI

Ä°ran ise doÄŸal olarak Rusya-ABD arasÄ±ndaki zÄ±tlaÅŸmadan yararlanÄ±p Suriye'deki konumunu tahkim edecek. Bu durum, Trump yÃ¶netimini, Ä°ran ya da Rusya'ya baskÄ± uygulama konusunda bir seÃ§im yapmaya sevk edebilir. Åžu ana kadar Trump yÃ¶netiminin, Suriye'de Rusyaâ€™yÄ± muhatap almayÄ± yeÄŸleyeceÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ancak bazÄ± kesimler, Rusya ile "Ä°ran'Ä±n Suriye'deki nÃ¼fuzunu azaltacak, milislerini Ã¼lkeden Ã§Ä±karacak ve Esed ile yakÄ±n Ã§evresini iktidardan uzaklaÅŸtÄ±racak bir anlaÅŸamaya varÄ±lÄ±p varÄ±lamayacaÄŸÄ±" konusunda sorularÄ± gÃ¼ndeme getiriyor.

Ancak bunlarÄ±n hasÄ±l olmasÄ±nÄ± Ã¼mit etmek abartÄ±lÄ± bir beklenti sayÄ±lmalÄ±. TecrÃ¼beler, Rusya'ya karÅŸÄ± taviz verilmesinin, Moskova'nÄ±n inat ve saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸtir. Suriye'deki krize siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in Ä°ran ve Esed rejimine baskÄ± yapmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki diplomatik giriÅŸimleri cevapsÄ±z bÄ±rakmasÄ± durumunda Moskova'nÄ±n Suriye'deki yÃ¼kÃ¼nÃ¼ arttÄ±racak ve bÃ¶lgedeki hesaplarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye zorlayacak, etraflÄ±ca dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ bir tÄ±rmandÄ±rma siyasetine ihtiyaÃ§ var.

MÃ¼tercim: Afra Aksoy

[Dr. Ali HÃ¼seyin Bakir, UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler UzmanÄ± ve Siyasi DanÄ±ÅŸman]

KAYNAK: AA