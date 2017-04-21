ElazÄ±ÄŸlÄ± kadÄ±nlarÄ±n hat ve kaligrafi sergisi

ElazÄ±ÄŸ'da kadÄ±nlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±Â hÃ¼snÃ¼hatÂ veÂ kaligrafiÂ Ã¼rÃ¼nlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±Â sergiÂ bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±.
ElazÄ±ÄŸ Belediyesi Ekonomi GeliÅŸtirme Merkezince (EBEGEM) unutulmaya yÃ¼z tutmuÅŸ geleneksel hÃ¼snÃ¼hat sanatÄ±nÄ± yaÅŸatmak ve kadÄ±nlarÄ±n sosyal hayatÄ±na katkÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla aÃ§Ä±lan kurs sona erdi.
Kursiyer kadÄ±nlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶zveriyle inceliklerini yansÄ±ttÄ±klarÄ± birbirinden gÃ¼zel eserlerden oluÅŸan ve Demokrasi MeydanÄ±'nda aÃ§Ä±lan sergiye vatandaÅŸ ilgi gÃ¶sterdi.
Sergide hÃ¼snÃ¼hat ve kaligrafi sanatÄ±ndan oluÅŸan eserlerin yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ÅŸehitler Ã–mer Halisdemir ve Fethi Sekin'in portrelerinden oluÅŸan resimler de yer aldÄ±.
EBEGEM GÃ¼zel Sanatlar Ã–ÄŸretmeni Buse ÅžanlÄ±, hÃ¼snÃ¼hat sanatÄ±nÄ±n OsmanlÄ± dÃ¶neminde zirveye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
HÃ¼snÃ¼hat sanatÃ§Ä±larÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde giderek azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅžanlÄ±, belediyenin aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu kurslar ile bu sanatÄ±n yeniden canlandÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Bu sanatÄ± daha Ã§ok Kur'an-Ä± Kerim'de yer alan ayetleri yazarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Buse ÅžanlÄ±, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
''Biz kursumuza Ã¶nce Latin kaligrafi ile baÅŸladÄ±k, sonra Arap alfabesiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Burada Ã¶ÄŸrenciler sanatla sabretmeyi Ã¶ÄŸrendiler. GerektiÄŸinde bir harfi haftalarca sayfalar dolusu yazÄ±p, baÅŸarana kadar Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu kursta ayetleri Arap alfabesiyle yazÄ±yoruz. Onu yazarken, yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z o ayetin anlamÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmak, onu incelemek bile insana bir ferahlÄ±k veriyor.''
Kursiyerler Suna Tan ise hat sanatÄ±na olan ilgisinin evvelden var olduÄŸunu belirterek, belediyenin aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu kursla bunu Ã¶ÄŸrenme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu dile getirdi.
YaklaÅŸÄ±k 4 ay sÃ¼ren yoÄŸun ve sabÄ±r gerektiren bir kurs dÃ¶neminin ardÄ±ndan hat ve kaligrafi sanatÄ±yla yazmayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸine iÅŸaret eden Tan, "Evde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum, inanÄ±n ki torunlarÄ±mÄ± bile kabul etmiyorum evime. BÃ¼yÃ¼k bir manevi zevkle uÄŸraÅŸÄ±yoruz, severek yapÄ±yoruz." dedi.
Hatice KÃ¼bra YÄ±ldÄ±z da hat sanatÄ±nÄ±n sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar zor olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kiÅŸiye huzur verdiÄŸini aktararak, "Hat sanatÄ±na baÅŸladÄ±ktan sonra daha sakin davranmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ± hissediyorum. Annem de aynÄ± ÅŸeyi sÃ¶ylÃ¼yor, sabrÄ± Ã¶ÄŸreniyorum. Olaylara daha sakin yaklaÅŸÄ±yoruz. Hata yapmamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve bu sanat hakikaten hayatÄ±nÄ±za yansÄ±yor.''
ElazÄ±ÄŸ Belediyesince aÃ§Ä±lan hÃ¼snÃ¼hat ve kaligrafi kursunu tamamlayan kursiyerlerin yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
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