22:26, 21 Nisan 2017 Cuma

Volkswagen'e ABD'de 2,8 milyar dolar ceza





Volkswagen'in ABD'deki emisyon davasÄ±nda, ÅŸirkete 2,8 milyar dolar ceza verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin Detroit kentindeki BÃ¶lge Mahkemesi YargÄ±cÄ± Sean Cox,Â Volkswagen'in (VW) dizel motora sahip araÃ§larÄ±nda yanÄ±ltÄ±cÄ± yazÄ±lÄ±m kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ÅŸirkete 2,8 milyar dolarÂ cezaÂ verdiÄŸini duyurdu.Â Cox, ayrÄ±ca VW ile ABD hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda ocak ayÄ±nda varÄ±lan ve toplam 4,3 milyar dolar ceza Ã¶demeyi Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmayÄ± da onayladÄ±. VW'in ABD'li federal kurumlar tarafÄ±ndan Ã¼Ã§ yÄ±l gÃ¶zetim altÄ±nda tutulacaÄŸÄ±nÄ± bildiren Cox, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, firmanÄ±n dizel araÃ§larÄ±nda yanÄ±ltÄ±cÄ± yazÄ±lÄ±mÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± "kasti ve bÃ¼yÃ¼k bir sahtekarlÄ±k" olarak nitelendirdi. VW,Â emisyon davasÄ±nda tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± 10 Mart'ta kabul etmiÅŸti.

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