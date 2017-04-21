22:29, 21 Nisan 2017 Cuma

Ä°srail'den Suriye'ye saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â SuriyeÂ tarafÄ±ndan atÄ±lan iki havan mermisininÂ Golan Tepesi'ne dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ancak Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail ordusunun da roketlerin geldiÄŸi Suriye tarafÄ±ndaki mevzileri vurarak karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi belirtildi.

Ordunun aÃ§Ä±klamasÄ±nda Suriye'ye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n niteliÄŸine dair bilgi verilmezken, Ä°srail basÄ±nÄ± bunun top atÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olduÄŸunu yazdÄ±.

Ä°srail ordusu geÃ§en ay da Suriye'de bazÄ± noktalara hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Suriye ordusu da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir Ä°srail uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼klerini, bir diÄŸerini de vurduklarÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. Ä°srail ordusu ise bu aÃ§Ä±klamayÄ± yalanlayarak, Ä°srail'e ait hiÃ§ bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°srail ordusunun aÃ§Ä±klamasÄ±nda Suriye'nin uÃ§aksavarlarla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi bilgisi yer alÄ±rken, Suriye tarafÄ±ndan atÄ±lan roketlerin, Ä°srail hava kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafÄ±ndan imha edildiÄŸi aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.