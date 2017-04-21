22:31, 21 Nisan 2017 Cuma

Mardin'deki FETÃ– operasyonunda 21 eski polise tutuklama





Mardin'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 21 eski polis tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve meslekten ihraÃ§ edilenÂ 21 eski polisin Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Adliyeye sevk edilen 21 zanlÄ± tutuklandÄ±.

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