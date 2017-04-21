GÃ¼rcistan'dan Rusya'ya KÄ±rÄ±m tepkisi

GÃ¼rcistan'a 2 gÃ¼nlÃ¼k resmi ziyaret iÃ§in gelen Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pavlo Klimkin, Tiflis'te GÃ¼rcÃ¼ mevkidaÅŸÄ±Â Mikheil Janelidze'yle bir araya geldi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda dÃ¼zenlenen Janelidze ve Klimkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.
Ä°kili gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan GÃ¼rcistan ve Ukrayna'nÄ±n 25 yÄ±llÄ±k diplomatik iliÅŸkileri ile ilgili bir memorandum imzalandÄ±.
Ä°mza tÃ¶reni sonrasÄ± dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze, iki Ã¼lke arasÄ±nda Ã§ok yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi ve dostane iliÅŸkilerin mevcut olduÄŸunu belirtti.
GÃ¼rcistan ve Ukrayna'nÄ±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±sÄ±ndan benzer sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Mikheil Janelidze, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bu konuyu da ele aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Janelidze, Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak etmesi konusunda ise "Biz KÄ±rÄ±m Ã–zerk Cumhuriyeti'yle Sivastopol kentinin iÅŸgal ve ilhak edilmesini, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki saldÄ±rgan faaliyetleri ile yasa dÄ±ÅŸÄ± eylemlerini ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." dedi.
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