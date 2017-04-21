Trump, BMGK Ã¼yelerinin temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik KonseyiÂ (BMGK) Ã¼yesi Ã¼lkelerinin temsilcileri 24 Nisan'da Beyaz Saray'da ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald TrumpÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 15 Ã¼yeli BM GÃ¼venlik Konseyinin temsilcilerini pazartesi gÃ¼nÃ¼ Beyaz Saray'da Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini duyurdu.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede baÅŸta Ä°srail-Filistin sorunu olmak Ã¼zere Suriye, Kuzey Kore ve ABD'nin BM'ye yaptÄ±ÄŸÄ± finansal desteÄŸin ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.
Trump, BM konusunda alacaÄŸÄ± kararlarÄ±n sinyalini, BM GÃ¼venlik Konseyinin Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini kÄ±nayan ve yerleÅŸim planlarÄ±na son vermesini talep eden kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vermiÅŸti.
BMGK'nin Ä°srail kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "20 Ocak'tan sonra iÅŸler farklÄ± olacak." mesajÄ±nÄ± veren Trump, "BM, bÃ¼yÃ¼k bir potansiyele sahip olmasÄ±na raÄŸmen ÅŸu an sadece insanlarÄ±n bir araya gelerek konuÅŸup iyi vakit geÃ§irdiÄŸi bir kulÃ¼p, Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
Ã–te yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise ilk defa ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde Guterres'in Trump ile kÄ±sa bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini, "BM ve ABD arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ilginÃ§ ve yapÄ±cÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 15 Ã¼yeli BM GÃ¼venlik Konseyinin temsilcileri ile 24 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek
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