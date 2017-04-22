02:22, 22 Nisan 2017 Cumartesi

ABD'den Polonya'ya NATO desteÄŸi





ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Paul Ryan, Polonya Liderlerine ABD'nin Ã¼lkeyi NATO konusunda desteklediÄŸi ve Polonya'nÄ±n "Rusya'nÄ±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±" konusundaki endiÅŸelerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.

Â DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸkent VarÅŸova'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndaÂ PolonyaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Andrzej Duda ve BaÅŸbakanÄ± Beata Szydlo ile bir araya gelen ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§iÂ Paul Ryan, ziyaretinin amacÄ±nÄ±n NATO'da iki Ã¼lkenin "stratejik ortaklÄ±ÄŸÄ±ndan" duyulan memnuniyeti gÃ¶stermek ve "NATO ittifakÄ±na olan sadakati" yeniden teyit etmek olduÄŸunu belirtti. Ryan, "NATO'da Polonya'ya destek sÃ¶zÃ¼ vermek Ã¼zere buradayÄ±z. AyrÄ±ca,Â Rusya'nÄ±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± konusunda duyulan endiÅŸeyi paylaÅŸÄ±yoruz. Rusya'nÄ±n bu saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sindirmek iÃ§in bilhassa siz PolonyalÄ±larla yan yana, omuz omuza duruyoruz." dedi.

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