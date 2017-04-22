Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– operasyonu

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekipler,FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÃœskÃ¼dar ve Ãœmraniye baÅŸta olmak Ã¼zere kent genelinde birÃ§ok adrese operasyon dÃ¼zenledi.
Ã‡alÄ±ÅŸmalara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekipler de destek verdi.
Operasyon kapsamÄ±nda ÃœskÃ¼dar KÃ¼plÃ¼ce Mahallesi Gayret SokaÄŸÄ±'nda bir apartmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki daireye giren ekipler arama yaptÄ±. Ekiplere destek veren Ã¶zel harekat polisleri, aramalar sÄ±rasÄ±nda bina dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nlem aldÄ±.
YavuztÃ¼rk Mahallesi BayramiÃ§li Mehmet SokaÄŸÄ±'nda bir binaya ve Ãœmraniye AtatÃ¼rk Mahallesi GÃ¼rbÃ¼z SokaÄŸÄ±'nda bir apartmana da baskÄ±n yapan ekipler, aramalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu adreslerden ayrÄ±ldÄ±.
Operasyonda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
ÅžÃ¼pheliler, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±
SarÄ±yer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesi renkli dekoru, her biri zamanÄ±nÄ±n kilometre taÅŸÄ± olan motorlu araÃ§larÄ±yla ziyaretÃ§ilerini bekliyor
ElazÄ±ÄŸ Belediyesince aÃ§Ä±lan hÃ¼snÃ¼hat ve kaligrafi kursunu tamamlayan kursiyerlerin yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
Mardin'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 21 eski polis tutuklandÄ±
CENTCOM, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± planlayanlardan DEAÅž Ã¼yesi Abdurrahman Ozbekiâ€™yi karadan yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriyeâ€™de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve Adana milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tahliye oldu
Avrupa yakasÄ±ndaki 14 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 24 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
Batman'da eÄŸitimlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan bin 49 gÃ¼venlik korucusu, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Korgeneral Hulusi SayÄ±n KÄ±ÅŸlasÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin ederek gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Paris'te dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸini de koruma gÃ¶revi bulunan ekibe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek
TekirdaÄŸ merkezli 15 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "asker abisi" olduÄŸu iddia edilen sivil ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±
TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸ yapan 108 kaÃ§ak MuÅŸ'ta yakalandÄ±.
Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, "Kosova, TÃ¼rklerin kalbindedir. TÃ¼rklerin dÄ±ÅŸ politika Ã¶ncelikleri arasÄ±nda Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ±, uluslararasÄ± toplumda yerini almasÄ± ve Avrupa-Atlantik kurumlarÄ±na Ã¼ye olmasÄ± Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesidir" dedi
Manisa Åžehzadeler'de de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu. SarsÄ±ntÄ± Ä°zmir'den de gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak hissedildi.
Hakkari Belediyesi, kent merkezinin imar planÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.