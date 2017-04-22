09:33, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– operasyonu





Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekipler,FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÃœskÃ¼dar ve Ãœmraniye baÅŸta olmak Ã¼zere kent genelinde birÃ§ok adrese operasyon dÃ¼zenledi. Ã‡alÄ±ÅŸmalara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekipler de destek verdi. Operasyon kapsamÄ±nda ÃœskÃ¼dar KÃ¼plÃ¼ce Mahallesi Gayret SokaÄŸÄ±'nda bir apartmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki daireye giren ekipler arama yaptÄ±. Ekiplere destek veren Ã¶zel harekat polisleri, aramalar sÄ±rasÄ±nda bina dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nlem aldÄ±. YavuztÃ¼rk Mahallesi BayramiÃ§li Mehmet SokaÄŸÄ±'nda bir binaya ve Ãœmraniye AtatÃ¼rk Mahallesi GÃ¼rbÃ¼z SokaÄŸÄ±'nda bir apartmana da baskÄ±n yapan ekipler, aramalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu adreslerden ayrÄ±ldÄ±. Operasyonda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼pheliler, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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