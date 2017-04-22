DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
09:44, 22 Nisan 2017 Cumartesi
GÃ¼ncel
09:33, 22 Nisan 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– operasyonu
Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– operasyonu

Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekipler,FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda ÃœskÃ¼dar ve Ãœmraniye baÅŸta olmak Ã¼zere kent genelinde birÃ§ok adrese operasyon dÃ¼zenledi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekipler de destek verdi.

Operasyon kapsamÄ±nda ÃœskÃ¼dar KÃ¼plÃ¼ce Mahallesi Gayret SokaÄŸÄ±'nda bir apartmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki daireye giren ekipler arama yaptÄ±. Ekiplere destek veren Ã¶zel harekat polisleri, aramalar sÄ±rasÄ±nda bina dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nlem aldÄ±.

YavuztÃ¼rk Mahallesi BayramiÃ§li Mehmet SokaÄŸÄ±'nda bir binaya ve Ãœmraniye AtatÃ¼rk Mahallesi GÃ¼rbÃ¼z SokaÄŸÄ±'nda bir apartmana da baskÄ±n yapan ekipler, aramalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu adreslerden ayrÄ±ldÄ±.

Operasyonda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

ÅžÃ¼pheliler, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



Ä°lgili Konular fetÃ¶ operasyonu 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– operasyonu
Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– operasyonu

Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±
Klasik otomobil tutkunlarÄ±nÄ± buluÅŸturan mÃ¼ze
Klasik otomobil tutkunlarÄ±nÄ± buluÅŸturan mÃ¼ze

SarÄ±yer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesi renkli dekoru, her biri zamanÄ±nÄ±n kilometre taÅŸÄ± olan motorlu araÃ§larÄ±yla ziyaretÃ§ilerini bekliyor
ElazÄ±ÄŸlÄ± kadÄ±nlarÄ±n hat ve kaligrafi sergisi
ElazÄ±ÄŸlÄ± kadÄ±nlarÄ±n hat ve kaligrafi sergisi

ElazÄ±ÄŸ Belediyesince aÃ§Ä±lan hÃ¼snÃ¼hat ve kaligrafi kursunu tamamlayan kursiyerlerin yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
Mardin'deki FETÃ– operasyonunda 21 eski polise tutuklama
Mardin'deki FETÃ– operasyonunda 21 eski polise tutuklama

Mardin'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 21 eski polis tutuklandÄ±
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayanlardan Ozbeki Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± planlayanlardan Ozbeki Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

CENTCOM, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± planlayanlardan DEAÅž Ã¼yesi Abdurrahman Ozbekiâ€™yi karadan yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriyeâ€™de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
HDP Milletvekilleri AydoÄŸan ile BeÅŸtaÅŸ'a tahliye
HDP Milletvekilleri AydoÄŸan ile BeÅŸtaÅŸ'a tahliye

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve Adana milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tahliye oldu
Ä°stanbul'un 14 ilÃ§esinde elektrik kesintisi
Ä°stanbul'un 14 ilÃ§esinde elektrik kesintisi

Avrupa yakasÄ±ndaki 14 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 24 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
Batman'da bin 49 gÃ¼venlik korucusu gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Batman'da bin 49 gÃ¼venlik korucusu gÃ¶reve baÅŸladÄ±

Batman'da eÄŸitimlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan bin 49 gÃ¼venlik korucusu, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Korgeneral Hulusi SayÄ±n KÄ±ÅŸlasÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin ederek gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.
Paris'teki saldÄ±rÄ± TÃ¼rkiye'nin KÃ¼ltÃ¼r MÃ¼ÅŸavirliÄŸini koruyan ekibe yapÄ±ldÄ±'
'Paris'teki saldÄ±rÄ± TÃ¼rkiye'nin KÃ¼ltÃ¼r MÃ¼ÅŸavirliÄŸini koruyan ekibe yapÄ±ldÄ±'

TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Paris'te dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸini de koruma gÃ¶revi bulunan ekibe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÄ°KA'dan BangladeÅŸ'te gÃ¶rme engelli Ã¶ÄŸrencilere ulaÅŸÄ±m desteÄŸi
TÄ°KA'dan BangladeÅŸ'te gÃ¶rme engelli Ã¶ÄŸrencilere ulaÅŸÄ±m desteÄŸi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti
TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat
TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanma soruÅŸturmasÄ±nda 9 tutuklama
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanma soruÅŸturmasÄ±nda 9 tutuklama

TekirdaÄŸ merkezli 15 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "asker abisi" olduÄŸu iddia edilen sivil ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 kiÅŸi tutuklandÄ±
MuÅŸ'ta 108 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
MuÅŸ'ta 108 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla giriÅŸ yapan 108 kaÃ§ak MuÅŸ'ta yakalandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z Kosova'da
DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z Kosova'da

Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± YÄ±ldÄ±z, "Kosova, TÃ¼rklerin kalbindedir. TÃ¼rklerin dÄ±ÅŸ politika Ã¶ncelikleri arasÄ±nda Kosova'nÄ±n tanÄ±nmasÄ±, uluslararasÄ± toplumda yerini almasÄ± ve Avrupa-Atlantik kurumlarÄ±na Ã¼ye olmasÄ± Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesidir" dedi
Manisa'da ikinci deprem
Manisa'da ikinci deprem

Manisa Åžehzadeler'de de 4.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem oldu. SarsÄ±ntÄ± Ä°zmir'den de gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak hissedildi.
Hakkari'nin imar planÄ± deÄŸiÅŸecek
Hakkari'nin imar planÄ± deÄŸiÅŸecek

Hakkari Belediyesi, kent merkezinin imar planÄ±nÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Haberler

Mardin'deki FETÃ– operasyonunda 21 eski polise tutuklama
Mardin'deki FETÃ– operasyonunda 21 eski polise tutuklama

FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanma soruÅŸturmasÄ±nda 9 tutuklama
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanma soruÅŸturmasÄ±nda 9 tutuklama

KÃ¼tahya merkezli 4 ildeki FETÃ– operasyonunda 8 gÃ¶zaltÄ±
KÃ¼tahya merkezli 4 ildeki FETÃ– operasyonunda 8 gÃ¶zaltÄ±

Ankara merkezli 8 ilde FETÃ– operasyonu: 20 gÃ¶zaltÄ±
Ankara merkezli 8 ilde FETÃ– operasyonu 20 gÃ¶zaltÄ±

Malatya merkezli FETÃ– operasyonunda 11 gÃ¶zaltÄ±
Malatya merkezli FETÃ– operasyonunda 11 gÃ¶zaltÄ±

GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve Sabahat Tuncel hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor
GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve Sabahat Tuncel hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor

Ä°stanbul merkezli 7 ilde FETÃ– operasyonu
Ä°stanbul merkezli 7 ilde FETÃ– operasyonu

FETÃ– ile iliÅŸkili 3 kuruluÅŸun BM'deki istiÅŸari statÃ¼leri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FETÃ– ile iliÅŸkili 3 kuruluÅŸun BM'deki istiÅŸari statÃ¼leri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 