Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– operasyonu: 42 gÃ¶zaltÄ±

Â Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekipler, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tepe yÃ¶netimi ile irtibatÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶rgÃ¼t iÃ§indeki ideolojik fikirleri Ã¼rettiÄŸi iddia edilen Ã¼st dÃ¼zey 76 yÃ¶neticinin yakalanmasÄ± iÃ§in, ÃœskÃ¼dar ve Ãœmraniye baÅŸta olmak Ã¼zere kent genelinde birÃ§ok adrese operasyon dÃ¼zenledi.
Ã‡alÄ±ÅŸmalara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekipler de destek verdi.
Operasyon kapsamÄ±nda ÃœskÃ¼dar KÃ¼plÃ¼ce Mahallesi Gayret SokaÄŸÄ±'nda bir apartmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki daireye giren ekipler arama yaptÄ±. Ekiplere destek veren Ã¶zel harekat polisleri, aramalar sÄ±rasÄ±nda bina dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nlem aldÄ±.
YavuztÃ¼rk Mahallesi BayramiÃ§li Mehmet SokaÄŸÄ±'nda bir binaya ve Ãœmraniye AtatÃ¼rk Mahallesi GÃ¼rbÃ¼z SokaÄŸÄ±'nda bir apartmana da baskÄ±n yapan ekipler, aramalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu adreslerden ayrÄ±ldÄ±.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n mahrem hizmetleri olarak bilinen emniyet, MÄ°T, askeri ve diÄŸer kamu kurumlarÄ± yapÄ±lanmalarÄ±ndan sorumlu imamlara talimat verdiÄŸi tespit edilen ÅŸÃ¼phelilerden 42'si yakalandÄ±.
AyrÄ±ca, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n aranan kiÅŸilerini "gaybubet evleri" olarak adlandÄ±rÄ±lan hÃ¼crelerde sakladÄ±klarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
DiÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.
ÅžÃ¼pheliler, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¶rmez, Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'na iliÅŸkin iddialara yÃ¶nelik, "HiÃ§bir kardeÅŸimizin kalbinde zerre kadar bir ÅŸÃ¼phe, bir endiÅŸe kalmasÄ±n. Bu haftanÄ±n dinen bidat olarak adlandÄ±rÄ±lmasÄ± asla doÄŸru deÄŸildir" dedi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir barÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi
Mediacity YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kurt, "Fuar sÃ¼resince, kayÄ±tlÄ± bin 600 iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirildi. HazÄ±rlÄ±klÄ± gelen firmalar, doÄŸrudan satÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±" dedi
Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esi Bestler-Dereler bÃ¶lgesinde dÃ¼n yapÄ±lan PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, yaralanan 2 askerden biri ÅŸehit oldu
SarÄ±yer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesi renkli dekoru, her biri zamanÄ±nÄ±n kilometre taÅŸÄ± olan motorlu araÃ§larÄ±yla ziyaretÃ§ilerini bekliyor
ElazÄ±ÄŸ Belediyesince aÃ§Ä±lan hÃ¼snÃ¼hat ve kaligrafi kursunu tamamlayan kursiyerlerin yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
Mardin'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 21 eski polis tutuklandÄ±
CENTCOM, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± planlayanlardan DEAÅž Ã¼yesi Abdurrahman Ozbekiâ€™yi karadan yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriyeâ€™de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve Adana milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tahliye oldu
Avrupa yakasÄ±ndaki 14 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 24 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
Batman'da eÄŸitimlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan bin 49 gÃ¼venlik korucusu, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Korgeneral Hulusi SayÄ±n KÄ±ÅŸlasÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin ederek gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Paris'te dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸini de koruma gÃ¶revi bulunan ekibe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek