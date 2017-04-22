09:33, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Ä°stanbul'da eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– operasyonu: 42 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekipler, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tepe yÃ¶netimi ile irtibatÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶rgÃ¼t iÃ§indeki ideolojik fikirleri Ã¼rettiÄŸi iddia edilen Ã¼st dÃ¼zey 76 yÃ¶neticinin yakalanmasÄ± iÃ§in, ÃœskÃ¼dar ve Ãœmraniye baÅŸta olmak Ã¼zere kent genelinde birÃ§ok adrese operasyon dÃ¼zenledi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalara TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekipler de destek verdi.

Operasyon kapsamÄ±nda ÃœskÃ¼dar KÃ¼plÃ¼ce Mahallesi Gayret SokaÄŸÄ±'nda bir apartmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki daireye giren ekipler arama yaptÄ±. Ekiplere destek veren Ã¶zel harekat polisleri, aramalar sÄ±rasÄ±nda bina dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nlem aldÄ±.

YavuztÃ¼rk Mahallesi BayramiÃ§li Mehmet SokaÄŸÄ±'nda bir binaya ve Ãœmraniye AtatÃ¼rk Mahallesi GÃ¼rbÃ¼z SokaÄŸÄ±'nda bir apartmana da baskÄ±n yapan ekipler, aramalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu adreslerden ayrÄ±ldÄ±.

76 KÄ°ÅžÄ°DEN 42'SÄ° YAKALANDI

Ã–rgÃ¼tÃ¼n mahrem hizmetleri olarak bilinen emniyet, MÄ°T, askeri ve diÄŸer kamu kurumlarÄ± yapÄ±lanmalarÄ±ndan sorumlu imamlara talimat verdiÄŸi tespit edilen ÅŸÃ¼phelilerden 42'si yakalandÄ±.

AyrÄ±ca, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n aranan kiÅŸilerini "gaybubet evleri" olarak adlandÄ±rÄ±lan hÃ¼crelerde sakladÄ±klarÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

DiÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

ÅžÃ¼pheliler, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Vatan Caddesi'ndeki yerleÅŸkesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.