GÃ¼ncelleme: 09:30, 22 Nisan 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 22 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul Kongre Merkezi'nde Kutlu DoÄŸum ProgramÄ±'na katÄ±lacak.Â

(Ä°stanbul/20.00)

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, parti genel merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek basÄ±na kapalÄ± TBMM Grup toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ankara/14.00)Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, halk oylamasÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(KahramanmaraÅŸ/12.30)

2- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, AK Parti'nin AyvacÄ±k, Ä°lkadÄ±m, Kavak, AsarcÄ±k, Havza, VezirkÃ¶prÃ¼, Ladik, Atakum ve Bafra ilÃ§e teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Samsun/09.00-21.00)Â

3- Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Tuzla Anadolu Tersanesi'nde TCG Bayraktar'Ä±n Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslim tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/11.00)Â

4- CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara/13.00)Â

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

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SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda Ã‡aykur Rizespor-Medipol BaÅŸakÅŸehir, Aytemiz Alanyaspor-OsmanlÄ±spor, GenÃ§lerbirliÄŸi-Kayserispor ve Antalyaspor-Trabzonspor maÃ§larÄ± oynanacak.

(Rize/13.30/Antalya/16.00/Ankara/Antalya/19.00)Â (FotoÄŸraflÄ±)

2- Voleybol KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi DÃ¶rtlÃ¼ Finali Ä°talya'da baÅŸlayacak.

- Ä°lk gÃ¼n yarÄ± finalde VakÄ±fBank-EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ve Dinamo Moskova-Imoco Volley maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Treviso/18.00/21.00)Â

3- TFF 1. Lig'in 29. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe-Adana Demirspor ve Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ä°zmir/16.00/Giresun/18.30)Â

4- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 27. haftasÄ±nda Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-YeÅŸilgiresun Belediyespor, Galatasaray Odeabank-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, TOFAÅž-Muratbey UÅŸak ve Best BalÄ±kesir-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/16.00/17.00/Bursa/17.00/BalÄ±kesir/18.00)Â

5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi, play-off Ã§eyrek finalinde Galatasaray-Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi-Ä°stanbul Ãœniversitesi, FenerbahÃ§e-Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Bellona AGÃœ-BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak.

(Ä°stanbul/14.00/Ä°stanbul/16.00/16.00/Kayseri/16.00)

6- Vestel Venus Sultanlar Ligi Klasman Grubu'nda BeÅŸiktaÅŸ-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Halkbank-Ã‡anakkale Belediyespor maÃ§larÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

(Ä°stanbul/15.00/Ankara/16.00)Â

Ã–ZEL HABER

1-TÃ¼rkiye'ye dev fonlarÄ±n yatÄ±rÄ±m ilgisi

- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal:

- "Toplam bilanÃ§olarÄ± 4 trilyon dolarÄ±n Ã¼zerinde olan Avrupa, Amerika ve Kanada merkezli fonlar, TÃ¼rkiye'nin referandum sonrasÄ± dÃ¶nemde hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde reformlara odaklanmasÄ±nÄ± bekliyor"

- "GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu fonlar, TÃ¼rkiye'ye daha fazla yatÄ±rÄ±m yapma planlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getirdi"

2- Borsa, Gezi Ã¶ncesi seviyesine dÃ¶ndÃ¼

- BIST 100 endeksi, Gezi olaylarÄ±nÄ±n olduÄŸu MayÄ±s 2013'ten bu yana ilk kez 92.000 puanÄ±n Ã¼zerinde kapanÄ±ÅŸ yaparak Ã¶nemli bir eÅŸiÄŸi geÃ§miÅŸ oldu

- TL bazÄ±nda tarihi zirvesine yaklaÅŸan BIST 100 endeksi, dolar bazÄ±nda ise hala Ã¶nemli bir getiri potansiyeline sahip gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor

- Ä°ÅŸ YatÄ±rÄ±m AraÅŸtÄ±rma DirektÃ¶rÃ¼ Serhat GÃ¼rleyen:

"Faizlerin Ã§ok artmadÄ±ÄŸÄ±, kÃ¼resel ekonominin Ã§ok hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼mediÄŸi, petrol fiyatlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k seyrettiÄŸi bir dÃ¼nya, TÃ¼rkiye ekonomisi iÃ§in iyimserliÄŸi artÄ±ran bir ortama iÅŸaret ediyor"

- SAXO Capital Strateji UzmanÄ± CÃ¼neyt Paksoy:

"TCMB'nin adÄ±mlarÄ± ile kurlarda yaÅŸanan normalleÅŸme sÃ¼reci, Borsa Ä°stanbul'da Ã¶nemli bir yÃ¼kseliÅŸ beklentisini de beraberinde getirmiÅŸ oldu"

3- Vergi indirimleri "Ã§ifte kumrulara" yaradÄ±

- Beyaz eÅŸya, mobilya ve gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik vergi dÃ¼zenlemelerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§eyiz ve konut hesabÄ± uygulamalarÄ± evlenecek genÃ§ Ã§iftlere Ã¶nemli destek saÄŸlÄ±yor

- SektÃ¶rlerdeki indirimler Ã§iftlerin yuva kurmak iÃ§in ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§elerini rahatlatÄ±rken, satÄ±n alÄ±mlarÄ±nda da bir Ã¼st segmenti tercihlerinde etkili oluyor

- Ankara MobilyacÄ±lar ve Lakeciler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin TaklacÄ±:

- "DÃ¼ÄŸÃ¼nlerini gelecek sene yapmayÄ± planlayan Ã§iftler KDV indirimi nedeniyle mobilyalarÄ±nÄ± ÅŸimdiden almaya baÅŸladÄ±"

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