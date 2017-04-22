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11:58, 22 Nisan 2017 Cumartesi
Amerika
09:43, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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Trump'tan Ã¼Ã§ yeni baÅŸkanlÄ±k kararnamesi
Trump'tan Ã¼Ã§ yeni baÅŸkanlÄ±k kararnamesi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, vergi reformu ve finansal regÃ¼lasyonlarla ilgili Ã¼Ã§ baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende kararnameleri imzalayan ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump, bÃ¶ylece Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin'e Ã¼Ã§ alanda araÅŸtÄ±rma yaparakÂ 150 gÃ¼n iÃ§inde Beyaz Saray'aÂ rapor hazÄ±rlamasÄ± iÃ§in emir vermiÅŸ oldu.

Ä°LK KARARNAME

Trump, ilk imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamede, ABD'nin vergi sistemini basitleÅŸtirmeyi hedeflediÄŸini sÃ¶ylerken, "Ä°nsanlar vergi iadelerini yapamÄ±yor. Ne yaptÄ±klarÄ±na dair en ufak bir fikirleri yok. (Vergi) sistemi Ã§ok karÄ±ÅŸÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

Vergi alanÄ±ndaki "karmaÅŸÄ±k dÃ¼zenlemeleri"Â azaltacaÄŸÄ±nÄ±Â bildiren Trump, orta sÄ±nÄ±f ve iÅŸletmeler Ã¼zerindeki vergi oranlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek istediÄŸini vurguladÄ±.

Ä°KÄ°NCÄ° KARARNAME

Trump,Â imzaladÄ±ÄŸÄ± ikinci kararname sayesinde, 2007 finansal krizinin ardÄ±ndanÂ ekonomikÂ istikrar iÃ§in getirilen yasal zorunluluklarÄ±n baÅŸÄ±nda gelenÂ Dodd-Frank BankacÄ±lÄ±k Reformu kapsamÄ±ndaki finansal regÃ¼lasyonlarÄ±n inceleneceÄŸini belirtti.

SÃ¶z konusu finansal regÃ¼lasyonlarÄ±n AmerikalÄ±Â ÅŸirketlere engel oluÅŸturduÄŸunu savunan Trump, "Ekonomimizi daha adil ve zengin hale getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.Â 

AyrÄ±ca Trump, ABD'deki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli iÅŸletmelere daha fazla kredi verilmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.

ÃœÃ‡ÃœNCÃœ KARARNAME

Ä°mzaladÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kararnamenin "vergi dÃ¼zenlemelerinin neden olduÄŸu aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼kleri azaltacaÄŸÄ±" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ veren Trump, "Bu kararname finansal istikrar aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli." yorumunu yaptÄ±.

Beyaz Saray'dan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kararnamenin detaylarÄ±yla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Federal vergi sistemi basit, adil, verimli ve ekonomik bÃ¼yÃ¼meye yardÄ±mcÄ± olmalÄ±. GeÃ§miÅŸ yÄ±llarda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren vergi dÃ¼zenlemeleri ekonomik bÃ¼yÃ¼meyi engellerken, vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ de artÄ±rdÄ±." ifadesine yer verildi.

ABD Hazine BakanÄ± Steven Mnuchin, hÃ¼kÃ¼metin yeni vergi reformu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± "Ã§ok yakÄ±nda" duyuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Mnuchin'in aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan sonra New York borsasÄ± "ralli" yapmÄ±ÅŸ, Nasdaq Teknoloji Endeksi tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸarak perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ rekor kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular ABD trump
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