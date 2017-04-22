Afganistan'da askeri kampa saldÄ±rÄ±: 140 Ã¶lÃ¼ | FOTO-VÄ°DEO

Afganistan'Ä±n kuzeyindekiÂ BelhÂ vilayetinde bulunanÂ 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na silahlÄ±Â saldÄ±rÄ±Â dÃ¼zenlendiÄŸi ve 140 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Belh Ä°l Åžura Vekili Åžucauddin Åžuca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±da 140 gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaklaÅŸÄ±k 150'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Åžuca, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini belirtirken, Belh Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mirvais Rabi, yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi. Â
Kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶zcÃ¼ yardÄ±mcÄ±sÄ± Nasratullah CamÅŸidi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, askeri Ã¼niformalÄ± 6 saldÄ±rganÄ±n, kolordunun iÃ§ine girerek ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
YaklaÅŸÄ±k 5 saat sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 5 saldÄ±rganÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden CemÅŸidi, bir saldÄ±rganÄ±n saÄŸ ele geÃ§irildiÄŸini belirtti.Â
CemÅŸidi, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n henÃ¼z netleÅŸmediÄŸini kaydetti.
Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.
SaldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen Taliban'Ä±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zabihullah MÃ¼cahit, aralarÄ±nda bazÄ± komutanlarÄ±n da bulunduÄŸu 500 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ veya yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), Taliban'Ä±n, Afganistan'Ä±n Mezar-Ä± Åžerif ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±ndaki Afgan ordusunda ait bir kampa saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyip aralarÄ±nda Afgan askerleri ve sivillerin bulunduÄŸu 50'den fazla kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan CENTCOM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Thomas, saldÄ±rÄ±nÄ±n Belh iline baÄŸlÄ± Mezar-Ä± Åžerif ÅŸehrine yakÄ±n Åžahin KampÄ±'na yÃ¶nelik olduÄŸunu sÃ¶yledi.
SaldÄ±rÄ±da 50'den fazla can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Thomas, "GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re saldÄ±rÄ±, iÃ§inde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduÄŸu bir cami ve yemekhaneye yÃ¶nelikti." dedi.
SaldÄ±rÄ± ile ilgili bilgilerin gelmeye devam ettiÄŸini ifade eden John Thomas, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±da hiÃ§ bir ABD ve koalisyon askerinin hayatÄ±nÄ± kaybetmediÄŸini ve yaralanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Taliban saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k veren Afgan askerlerinin de Taliban mensubu bir kaÃ§ kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Thomas, ABD'nin bÃ¶lgeye askeri destek yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.
Venezuela'da muhalefetin kontrolÃ¼ndeki Ulusal Kongre BaÅŸkanÄ± Borges, Wall Street bankerlerine mektup yazarak, "Maduro hÃ¼kmetine borÃ§ vermeyin." dedi.
Filistin'de Hamas ve Fetih hareketlerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sert aÃ§Ä±klamalar, taraflar arasÄ±nda yeniden anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸanmasÄ± endiÅŸelerini de beraberinde getirdi
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Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§e karÅŸÄ± tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesine iliÅŸkin tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmelerin gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
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BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pinheiro, Suriye'nin Ä°dlib kentinde bir "felaket yaÅŸanabileceÄŸi" ve sivillerin tehlike altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na dÃ¼zenlen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 140 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, vergi reformu ve finansal regÃ¼lasyonlarla ilgili Ã¼Ã§ baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Paul Ryan, Polonya Liderlerine ABD'nin Ã¼lkeyi NATO konusunda desteklediÄŸi ve Polonya'nÄ±n "Rusya'nÄ±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±" konusundaki endiÅŸelerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.
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