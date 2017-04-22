09:48, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Afganistan'da askeri kampa saldÄ±rÄ±: 140 Ã¶lÃ¼ | FOTO-VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n kuzeyindekiÂ BelhÂ vilayetinde bulunanÂ 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na silahlÄ±Â saldÄ±rÄ±Â dÃ¼zenlendiÄŸi ve 140 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Belh Ä°l Åžura Vekili Åžucauddin Åžuca yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±da 140 gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yaklaÅŸÄ±k 150'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Åžuca, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸini belirtirken, Belh Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mirvais Rabi, yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu sÃ¶yledi. Â

Kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÃ¶zcÃ¼ yardÄ±mcÄ±sÄ± Nasratullah CamÅŸidi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, askeri Ã¼niformalÄ± 6 saldÄ±rganÄ±n, kolordunun iÃ§ine girerek ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YaklaÅŸÄ±k 5 saat sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan 5 saldÄ±rganÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden CemÅŸidi, bir saldÄ±rganÄ±n saÄŸ ele geÃ§irildiÄŸini belirtti.Â

CemÅŸidi, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin sayÄ±sÄ±nÄ±n henÃ¼z netleÅŸmediÄŸini kaydetti.

Afganistan Devlet BaÅŸkanÄ± EÅŸref Gani saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen Taliban'Ä±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zabihullah MÃ¼cahit, aralarÄ±nda bazÄ± komutanlarÄ±n da bulunduÄŸu 500 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ veya yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

ABD'DEN AÃ‡IKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM), Taliban'Ä±n, Afganistan'Ä±n Mezar-Ä± Åžerif ÅŸehri yakÄ±nlarÄ±ndaki Afgan ordusunda ait bir kampa saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyip aralarÄ±nda Afgan askerleri ve sivillerin bulunduÄŸu 50'den fazla kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan CENTCOM SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Thomas, saldÄ±rÄ±nÄ±n Belh iline baÄŸlÄ± Mezar-Ä± Åžerif ÅŸehrine yakÄ±n Åžahin KampÄ±'na yÃ¶nelik olduÄŸunu sÃ¶yledi.

SaldÄ±rÄ±da 50'den fazla can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Thomas, "GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re saldÄ±rÄ±, iÃ§inde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduÄŸu bir cami ve yemekhaneye yÃ¶nelikti." dedi.

SaldÄ±rÄ± ile ilgili bilgilerin gelmeye devam ettiÄŸini ifade eden John Thomas, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±da hiÃ§ bir ABD ve koalisyon askerinin hayatÄ±nÄ± kaybetmediÄŸini ve yaralanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Taliban saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k veren Afgan askerlerinin de Taliban mensubu bir kaÃ§ kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Thomas, ABD'nin bÃ¶lgeye askeri destek yapmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.