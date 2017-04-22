GÃ¼ncelleme: 09:28, 22 Nisan 2017 Cumartesi

ÅžÄ±rnak'taki terÃ¶r operasyonunda 1 ÅŸehit, 1 yaralÄ±





ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esi Bestler-Dereler bÃ¶lgesinde dÃ¼n yapÄ±lan PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, yaralanan 2 askerden biri ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UludereÂ ilÃ§esiÂ Bestler-DerelerbÃ¶lgesinde PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik 23. Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birliklerince gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n desteÄŸiyle baÅŸlatÄ±lanÂ operasyonÂ sÃ¼rÃ¼yor. Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine, PKK'lÄ±larÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu 2 asker yaralandÄ±. Askeri helikopterle ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan askerlerden biri mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarakÂ ÅŸehitÂ dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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