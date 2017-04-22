09:56, 22 Nisan 2017 Cumartesi

BM'den Ä°dlib iÃ§in 'felaket' uyarÄ±sÄ±





BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pinheiro, Suriye'nin Ä°dlib kentinde bir "felaket yaÅŸanabileceÄŸi" ve sivillerin tehlike altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ±Â Paulo Sergio Pinheiro, Â BM GÃ¼venlik Konseyi'ni Suriye'de inceleme yapan baÄŸÄ±msÄ±z BM panelinin bulgularÄ± konusunda bilgilendirdikten sonra gazetecilere aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â Suriye'de krizin taraflarÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± sivillerin gÃ¼venliÄŸinin Ã¶nÃ¼ne koymaya devam ettiÄŸini ifade eden Pinheiro, bÃ¼tÃ¼n taraflarÄ±n Halep kuÅŸatmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ve kent dÃ¼ÅŸerken ihlallerde bulunduÄŸunu belirtti. Tahliye anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise on binlerce insanÄ±n Ä°dlib'e veÂ Halep'in batÄ±sÄ±na gittiÄŸini anlatan Pinheiro, "Ä°dlib'de aÄŸÄ±r Ã§ekimde bir felaket yaÅŸanacaÄŸÄ± kanaatindeyiz ve sivillerin ciddi tehlike altÄ±nda olduÄŸundan endiÅŸe ediyoruz." dedi. Pinheiro, Halep'in batÄ±sÄ±nda el Nusra ve bazÄ± radikal silahlÄ± gruplarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu bÃ¶lgede ve Ä°dlib'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± artÄ±rabileceÄŸine iliÅŸkin ciddi endiÅŸe yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

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