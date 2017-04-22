10:03, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Katar'da TÃ¼rkiye FuarÄ± dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mediacity YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hakan Kurt,Â Katar'dakiÂ TÃ¼rkiye FuarÄ±'na hazÄ±rlÄ±klÄ± gelen firmalarÄ±n, doÄŸrudan satÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kurt, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, dÃ¼n sona eren fuara 150 TÃ¼rk firmasÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Katar'da fuar kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n Ã§ok fazla geliÅŸmediÄŸini ifade eden Kurt, "Fuar kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, Katar'da yeni geliÅŸiyor. Katarâ€™da bÃ¶yle bir etki yaratmak ve bunun sÄ±cak satÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi oldukÃ§a zordur. Ä°lk kez dÃ¼zenlenmesine karÅŸÄ±n sÄ±cak satÄ±ÅŸ ve anlaÅŸmalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi fuar, Ã§ok verimli geÃ§ti." diye konuÅŸtu.

BÄ°N 600 Ä°Åž GÃ–RÃœÅžMESÄ° GERÃ‡EKLEÅžTÄ°

Fuar sÃ¼resince, sadece Katar Ulusal Kongre Merkeziâ€™ndeki Ã¶zel toplantÄ± odalarÄ±nda kayÄ±tlÄ± bin 600 iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini anlatan Kurt, sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde hazÄ±rlÄ±klÄ± gelen firmalarÄ±n doÄŸrudan satÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

KatarlÄ±larÄ±n, fuara satÄ±n alma ve ortaklÄ±k yapmak iÃ§in geldiklerini anlatan Kurt, ziyaretÃ§i verimliliÄŸinin Ã¼st dÃ¼zeyde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine iÅŸaret etti.

Kurt,Â 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'na hazÄ±rlanan Katar'Ä±n altyapÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸekillenmesinde TÃ¼rk firmalarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "BugÃ¼n burada devam eden metro ve otoyol inÅŸaatlarÄ±nda TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼yen 7,5 milyar dolarlÄ±k iÅŸ hacmi var. Bunun, her geÃ§en yÄ±l artacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. AyrÄ±ca biliÅŸim ve gÃ¼venlik anlamÄ±nda da TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli roller alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"GELECEK YIL FUARI YÃœZDE 20 BÃœYÃœTMEYÄ° HEDEFLÄ°YORUZ"

Her geÃ§en yÄ±l fuarÄ± bÃ¼yÃ¼terek yapmaya devam edeceklerini dile getiren Kurt, fuarÄ±n iki Ã¼lke adÄ±na Ã¶nemli iktisadi geliÅŸmeleri beraberinde getireceÄŸini belirtti. Kurt, "Gelecek yÄ±l fuarÄ± yÃ¼zde 20 bÃ¼yÃ¼tmeyi hedefliyoruz. ZiyaretÃ§i hedef kitleyi ve fuardaki ticaret hacmini de yÃ¼zde 50 bÃ¼yÃ¼tmeyi planlÄ±yoruz." dedi.