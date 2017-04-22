10:10, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Tillerson Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Tillerson'Ä±n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'la telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Suriye'nin Ä°dlib kentindeki soruÅŸturmasÄ±nÄ± konuÅŸtuklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BakanÂ Rex Tillerson'Ä±n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Sergey Lavrov'la telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Suriye'ninÂ Ä°dlibÂ kentindeki soruÅŸturmasÄ±nÄ± konuÅŸtuklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GeÃ§ici SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner, Tillerson ile Lavrov'un telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Tillerson'Ä±n 12 Nisan'da Moskova'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette konuÅŸulan konularÄ±n devamÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "4 Nisan'da Suriye'de kullanÄ±lan kimyasal silahlar ve devamÄ±nda Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± TeÅŸkilatÄ±nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma dahil olmak Ã¼zere birÃ§ok farklÄ± konu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼." ifadesine yer verildi. AÃ§Ä±klamada, Tillerson'Ä±n Lavrov'a soruÅŸturmayÄ± desteklediÄŸini bildirdiÄŸi kaydedildi.

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