Lice'deki terÃ¶r operasyonu sona erdi

DiyarbakÄ±rÂ ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Lice'nin gÃ¼neyinde 19 Nisan saat 22.00'den itibaren baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-48 Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Ali ErdinÃ§Â Operasyonu"nu tamamlandÄ±.
BÃ¶lgede bulunan kÃ¶y ve mezralardaki 55 ev ve eklentisinde operasyon kapsamÄ±nda arama yapÄ±ldÄ±. Bir zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 2 kiÅŸi ise Askerlik Kanunu uyarÄ±nca tebligat yapÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. PKK'lÄ±lara ait bir barÄ±nak ve 2 sÄ±ÄŸÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi.
Operasyonda, M-16 piyade tÃ¼feÄŸi, 3 ÅŸarjÃ¶r, tabanca, 325 muhtelif fiÅŸek, silah Ã¼stÃ¼ dÃ¼rbÃ¼n, 18 AK-47 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸine ait dipÃ§ik, 25 el telsizi, 3 gÃ¼neÅŸ paneli, 25 bÄ±Ã§ak, 4 sÄ±rt Ã§antasÄ±, 15 takÄ±m terÃ¶rist kÄ±yafeti, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve yaÅŸam malzemesi ile 50 kilogram toz esrar ele geÃ§irildi.
TerÃ¶ristlerce araziye tuzaklanmÄ±ÅŸ 11 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi ile el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 20 tÃ¼p, 340 kilogram amonyum nitrat, 14'lÃ¼ pil blogu, 50 metre kablo ve 95 pil yerinde imha edildi.
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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¶rmez, Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'na iliÅŸkin iddialara yÃ¶nelik, "HiÃ§bir kardeÅŸimizin kalbinde zerre kadar bir ÅŸÃ¼phe, bir endiÅŸe kalmasÄ±n. Bu haftanÄ±n dinen bidat olarak adlandÄ±rÄ±lmasÄ± asla doÄŸru deÄŸildir" dedi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir barÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi
Mediacity YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kurt, "Fuar sÃ¼resince, kayÄ±tlÄ± bin 600 iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirildi. HazÄ±rlÄ±klÄ± gelen firmalar, doÄŸrudan satÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±" dedi
Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esi Bestler-Dereler bÃ¶lgesinde dÃ¼n yapÄ±lan PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, yaralanan 2 askerden biri ÅŸehit oldu
SarÄ±yer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesi renkli dekoru, her biri zamanÄ±nÄ±n kilometre taÅŸÄ± olan motorlu araÃ§larÄ±yla ziyaretÃ§ilerini bekliyor
ElazÄ±ÄŸ Belediyesince aÃ§Ä±lan hÃ¼snÃ¼hat ve kaligrafi kursunu tamamlayan kursiyerlerin yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
Mardin'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 21 eski polis tutuklandÄ±
CENTCOM, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± planlayanlardan DEAÅž Ã¼yesi Abdurrahman Ozbekiâ€™yi karadan yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriyeâ€™de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve Adana milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tahliye oldu
Avrupa yakasÄ±ndaki 14 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 24 Nisan'da elektrik kesintisine gidilecek
Batman'da eÄŸitimlerini baÅŸarÄ±yla tamamlayan bin 49 gÃ¼venlik korucusu, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Korgeneral Hulusi SayÄ±n KÄ±ÅŸlasÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin ederek gÃ¶revlerine baÅŸladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Paris BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°smail HakkÄ± Musa, Paris'te dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Paris KÃ¼ltÃ¼r ve TanÄ±tma MÃ¼ÅŸavirliÄŸini de koruma gÃ¶revi bulunan ekibe yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), BangladeÅŸ'in Gazipur ilindeki gÃ¶rme engelli Ã§ocuklarÄ±n yurtlarÄ±yla okullarÄ± arasÄ±nda daha rahat seyahat edebilmeleri iÃ§in servis aracÄ± temin etti
TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri, 1-5 MayÄ±s tarihlerinde Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirecek