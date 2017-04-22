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11:58, 22 Nisan 2017 Cumartesi
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10:13, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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Lice'deki terÃ¶r operasyonu sona erdi
Lice'deki terÃ¶r operasyonu sona erdi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir barÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±rÂ ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Lice'nin gÃ¼neyinde 19 Nisan saat 22.00'den itibaren baÅŸlatÄ±lan "Bayrak-48 Åžehit Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Ali ErdinÃ§Â Operasyonu"nu tamamlandÄ±.

BÃ¶lgede bulunan kÃ¶y ve mezralardaki 55 ev ve eklentisinde operasyon kapsamÄ±nda arama yapÄ±ldÄ±. Bir zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 2 kiÅŸi ise Askerlik Kanunu uyarÄ±nca tebligat yapÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. PKK'lÄ±lara ait bir barÄ±nak ve 2 sÄ±ÄŸÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Operasyonda, M-16 piyade tÃ¼feÄŸi, 3 ÅŸarjÃ¶r, tabanca, 325 muhtelif fiÅŸek, silah Ã¼stÃ¼ dÃ¼rbÃ¼n, 18 AK-47 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸine ait dipÃ§ik, 25 el telsizi, 3 gÃ¼neÅŸ paneli, 25 bÄ±Ã§ak, 4 sÄ±rt Ã§antasÄ±, 15 takÄ±m terÃ¶rist kÄ±yafeti, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve yaÅŸam malzemesi ile 50 kilogram toz esrar ele geÃ§irildi.

TerÃ¶ristlerce araziye tuzaklanmÄ±ÅŸ 11 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi ile el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 20 tÃ¼p, 340 kilogram amonyum nitrat, 14'lÃ¼ pil blogu, 50 metre kablo ve 95 pil yerinde imha edildi.

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Ä°lgili Konular DiyarbakÄ±r Lice terÃ¶r operasyonu
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