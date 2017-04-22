Ä°srail askerlerinden Filistinli tutuklulara kÃ¶pekli taciz

Esirler ve Serbest BÄ±rakÄ±lanlar Heyeti tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°srail Hapishaneler Ä°daresi'nin geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana aÃ§lÄ±k grevinde bulunan tutuklulara yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k bir taciz ve teftiÅŸ kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Filistin Esirler Cemiyeti'ne baÄŸlÄ± "TutuklularÄ±n AÃ§lÄ±k Grevini Takip Ä°Ã§in BasÄ±n Komitesi" Ã¼yesi Emani Serahine ise Ä°srail hapishanelerinden gelen mesajlarÄ±n, tutuklularÄ±n cuma sabahÄ±ndan bu yana bÃ¼yÃ¼k bir baskÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti.
Serahine, teftiÅŸlerinÂ polis kÃ¶pekleriÂ kullanÄ±larak saatte 4 defa yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§e karÅŸÄ± tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesine iliÅŸkin tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmelerin gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
Almanya'da TÃ¼rk ailelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlerin posta kutularÄ±na bÄ±rakÄ±lan ve Ä±rkÃ§Ä± ifadeler iÃ§eren mektuplar Ã§evre sakinlerini tedirgin etti
Taiz'deki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 17 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 34'Ã¼ yaralandÄ±
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi
Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Ramle'deki Nitzan Hapishanesi'nde aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularÄ±n odalarÄ±na girerek kÃ¶peklerle taciz ettiÄŸi bildirildi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Tillerson'Ä±n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'la telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Suriye'nin Ä°dlib kentindeki soruÅŸturmasÄ±nÄ± konuÅŸtuklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pinheiro, Suriye'nin Ä°dlib kentinde bir "felaket yaÅŸanabileceÄŸi" ve sivillerin tehlike altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na dÃ¼zenlen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 100'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, vergi reformu ve finansal regÃ¼lasyonlarla ilgili Ã¼Ã§ baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Paul Ryan, Polonya Liderlerine ABD'nin Ã¼lkeyi NATO konusunda desteklediÄŸi ve Polonya'nÄ±n "Rusya'nÄ±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±" konusundaki endiÅŸelerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 15 Ã¼yeli BM GÃ¼venlik Konseyinin temsilcileri ile 24 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek
GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mikheil Janelidze, Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± ilhakÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ä°srail ordusu, Suriye'den atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len iki rokete karÅŸÄ±lÄ±k bu Ã¼lkeye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi
Volkswagen'in ABD'deki emisyon davasÄ±nda, ÅŸirkete 2,8 milyar dolar ceza verildi
Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakerelerin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin protokol imzalandÄ±
BatÄ± Afrika gÃ¼Ã§leri ile eski Gambiya Devlet BaÅŸkanÄ± Jammeh'in evini koruyan Gambiya askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±