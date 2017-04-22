10:28, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Ä°srail askerlerinden Filistinli tutuklulara kÃ¶pekli taciz





Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Ramle'deki Nitzan Hapishanesi'nde aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularÄ±n odalarÄ±na girerek kÃ¶peklerle taciz ettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Esirler ve Serbest BÄ±rakÄ±lanlar Heyeti tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Ä°srail Hapishaneler Ä°daresi'nin geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana aÃ§lÄ±k grevinde bulunan tutuklulara yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k bir taciz ve teftiÅŸ kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Filistin Esirler Cemiyeti'ne baÄŸlÄ± "TutuklularÄ±n AÃ§lÄ±k Grevini Takip Ä°Ã§in BasÄ±n Komitesi" Ã¼yesi Emani Serahine ise Ä°srail hapishanelerinden gelen mesajlarÄ±n, tutuklularÄ±n cuma sabahÄ±ndan bu yana bÃ¼yÃ¼k bir baskÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti. Serahine, teftiÅŸlerinÂ polis kÃ¶pekleriÂ kullanÄ±larak saatte 4 defa yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in 17 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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