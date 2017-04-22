'Kuzey Kore BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venliÄŸe En Tehlikeli Tehdit'

Avustralya'daki Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k ziyaret programÄ±na baÅŸlayan ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Mike Pence,Â temaslarÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde Sydney'deki Admiralty House'da BaÅŸbakan Malcolm Turnbull ile bir araya geldi.
Heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ana gÃ¼ndem maddesini Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer tehdidinin oluÅŸturduÄŸu bildirildi.
Pence, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi.
TÃ¼m seÃ§eneklerin masada olduÄŸunu anlatan Pence, "ABD, Avustralya ile yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edecek. BÃ¶lgedeki mÃ¼ttefiklerimiz ve Ã‡in ile rejim Ã¼zerinde ekonomik ve diplomatik baskÄ± oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.
Turnbull'un Ã‡in'e Kuzey Kore Ã¼zerinde baskÄ± yapmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± desteklediÄŸini hatÄ±rlatan Pence, "Ã‡in, Kuzey Kore ile baÅŸ edemiyorsa ABD ve mÃ¼ttefiklerimiz yapacak." ifadesini kullandÄ±.
BaÅŸbakan Turnbull ise gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuzey Kore yÃ¶netimini, "PervasÄ±z ve tehlikeli rejim bÃ¶lgemizin barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ± risk altÄ±na sokuyor." sÃ¶zleriyle eleÅŸtirdi.
Kuzey Kore'nin etkilenmesi iÃ§in Ã‡in'in baskÄ± yapmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Turnbull, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼nÃ¼n Pekin'de olduÄŸunu dile getirdi.
Turnbull, Ã‡in'in Kuzey Kore konusunda beklenen adÄ±mÄ± atacaÄŸÄ±na emin olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
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ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi
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