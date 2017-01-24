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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:58, 22 Nisan 2017 Cumartesi
Hava Durumu
10:45, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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Meteoroloj'den fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±
Meteoroloj'den fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±
Foto: ArÅŸiv

DoÄŸu Akdeniz'de yarÄ±n fÄ±rtÄ±na bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji 6. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yarÄ±n gÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinden itibaren gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ±dan esmesi beklenen fÄ±rtÄ±nanÄ±n saatte 75 kilometre hÄ±za ulaÅŸabileceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, rÃ¼zgarÄ±n, kÄ±yÄ± kesimlerde ise zaman zaman saatte 100 kilometre hÄ±za ulaÅŸarak kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesinin ve tÃ¼m bÃ¶lgede etkili olmasÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸi kaydedildi.

YarÄ±n gece saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen fÄ±rtÄ±na nedeniyle, vatandaÅŸlarÄ±n ve yetkililerin ulaÅŸÄ±mda aksamalar, aÄŸaÃ§ veya direklerin devrilmesi, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, soba ve doÄŸalgaz kaynaklÄ± baca gazÄ± zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.



Ä°lgili Konular meteoroloji
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