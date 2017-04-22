10:59, 22 Nisan 2017 Cumartesi

'Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n bidat olarak adlandÄ±rÄ±lmasÄ± doÄŸru deÄŸil'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez, TRT Haber kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu'nun mÃ¼talaasÄ±nÄ± dikkate alarakÂ Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'nÄ±n bu ÅŸekilde idrak edildiÄŸini belirterek, "Yani bu asla Mevlit Kandiline alternatif bir kandil deÄŸil, Mevlit Kandiline alternatif bir gece veya bir hafta deÄŸil, bu haftaya alternatif bir hafta deÄŸil." diye konuÅŸtu.Â

Prof. Dr. GÃ¶rmez, Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'na yÃ¶nelik son tartÄ±ÅŸmalar Ã¼zerine ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Allah aÅŸkÄ±na, bu kardeÅŸlerimize, hocalarÄ±mÄ±za soruyorum ben, yÃ¼zbinlerce gencimizin siyer okumasÄ±na nasÄ±l bidat dersiniz? Sevgili Peygamberimizin bir hafta boyunca dÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±nda Emin vasfÄ±nÄ±n anlatÄ±lmasÄ±na hangi akla hizmet ederek bidat denir, bÃ¶yle bir ÅŸey kabul edilebilir mi? Bu bidat kavramÄ± bilhassa son yÄ±llarda coÄŸrafyamÄ±zÄ± kasÄ±p kavuran yanlÄ±ÅŸ bir Selefilik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n meydana getirdiÄŸi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncedir. Biz yapÄ±lan iÅŸin Allah'Ä±n kitabÄ±na, ResulÃ¼ Ekremin sÃ¼nnetine uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakarÄ±z. Biz onun Ä°slam'Ä±n temel ilkeleri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda insanlÄ±ÄŸa faydalÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakarÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla Mevlit Kandilimizi idrak ederiz, mevlidi ÅŸerifimizi en gÃ¼zel bir ÅŸekilde okuruz, o gece yine en gÃ¼zel bir ÅŸekilde idrak ederiz. Ama ResulÃ¼ Ekrem AleyhisselamÄ±n mesajÄ±nÄ± toplumun bÃ¼tÃ¼n kesimlerine taÅŸÄ±mak iÃ§in de bu haftayÄ± idrak etmeye devam ederiz."

"BU HAFTAYI BAÅžLATAN DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANI HAYATTA"

BugÃ¼n ortaya Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n hem kendisini hem de bu sÃ¼re iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlarÄ±nÄ± rencide ettiÄŸini, Ã§ok yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶rmez, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir bÃ¼htandÄ±r, bir iftiradÄ±r. Bu 15 Temmuz gecesinde salalarÄ±yla o ihaneti ve o darbeyi bastÄ±ran bÃ¼tÃ¼n Diyanet camiasÄ±na atÄ±labilecek en kÃ¶tÃ¼ iftiralardan bir tanesidir. Bunu kabul etmemiz asla mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." dedi.

FETÃ– liderinin doÄŸumuyla hiÃ§bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸu anda sadece hapishanede olan bir kÃ¶ÅŸe yazarÄ±nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ± yalan yanlÄ±ÅŸ bir yazÄ±nÄ±n bu konuda delil gÃ¶sterildiÄŸini aktaran GÃ¶rmez, "Diyanet burada, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± burada... Hadi bugÃ¼nkÃ¼ Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±na eÄŸer bir rezerviniz varsa, tarih boyunca gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸ bÃ¼tÃ¼n Diyanet Ä°ÅŸleri baÅŸkanlarÄ±mÄ±z burada, bu haftayÄ± baÅŸlatan Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± hayatta. o BaÅŸkanÄ±n zamanÄ±nda toplantÄ±ya katÄ±lan bÃ¼tÃ¼n ilim adamlarÄ± hayatta." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"SABÄ°TLENMENÄ°N SEBEBÄ°, BÃœTÃœN KESÄ°MLERE ULAÅžMAK"

Bunun asla alternatif olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden GÃ¶rmez, Ã§Ã¼nkÃ¼ bunun taabbudi, dini bir gece, bir hafta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Bunun, ResulÃ¼ Ekrem AleyhisselamÄ±n bu Ã§aÄŸa, bu insanlÄ±ÄŸa getirdiÄŸi o rahmet mesajlarÄ±nÄ± toplumun her kesimine ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in yapÄ±lan bir ilmi faaliyet, bir ilmi etkinlik olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen GÃ¶rmez, "Bunu siz Nisan ayÄ±nda da yaparsanÄ±z, MayÄ±s ayÄ±nda da yaparsanÄ±z, Haziranâ€™da da yaparsÄ±nÄ±z. Sabitlenmesinin sebebi, toplumun bÃ¼tÃ¼n kesimlerine ulaÅŸmak." dedi.

ResulÃ¼ Ekremâ€™in hayatÄ±nÄ±n okullarda seÃ§meli ders olmasÄ± ne kadar Ã¶nemliyse, bu haftanÄ±n da Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kutlanmasÄ±, idrak edilmesi o kadar Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan GÃ¶rmez, bundan vazgeÃ§meyi doÄŸru bulmayacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

ÅžÃ¼phesi olan vatandaÅŸlarÄ±n sorularÄ±nÄ± Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu uzmanlarÄ±nÄ±n cevaplayacaÄŸÄ±nÄ± bildiren GÃ¶rmez, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"HiÃ§bir kardeÅŸimizin kalbinde zerre kadar bir ÅŸÃ¼phe, bir endiÅŸe kalmasÄ±n. Bu haftanÄ±n dinen bidat olarak adlandÄ±rÄ±lmasÄ± asla doÄŸru deÄŸildir. ResulÃ¼ Ekrem AleyhisselamÄ±n hayatÄ±nÄ± anlatmak, Ã§ocuklara siyer okumak, siyer okutmak hiÃ§ kimse bunu bidat olarak adlandÄ±rÄ±lamaz. BugÃ¼n gÃ¼ndeme getirilen, yani 28 Nisan bildirilerinin yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugÃ¼n dindar, muhafazakar geÃ§inen bazÄ± kardeÅŸlerimizin yanlÄ±ÅŸ bilgiye dayanarak yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± bizi Ã§ok Ã§ok Ã¼zdÃ¼; bunu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum."