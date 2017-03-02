11:11, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Yemen'deki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 17 Ã¶lÃ¼, 34 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

Taiz'deki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 17 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 34'Ã¼ yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Taiz kentinde meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 17 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 34 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â MeÅŸru yÃ¶netim yanlÄ±sÄ± Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri (HDG) Enformasyon Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kentin doÄŸusundaki El-Mudeyhin, EÅŸ-Åžeref ve El-Mukelkel bÃ¶lgelerinde,Â Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±yla, hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± birlikler arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±. Ã‡ATIÅžMALARDA 17 KÄ°ÅžÄ° Ã–LDÃœ, 34 KÄ°ÅžÄ° YARALANDI Ã‡atÄ±ÅŸmalarda, 3'Ã¼ asker, 13'Ã¼ Husi Ã¼yesi 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 6'sÄ± asker, 21'i Husi mensubu 27 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Â Ã–te yandan Husiler ile Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n Taiz'in doÄŸu ve orta kesimlerindeki yerleÅŸim alanlarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nda, 1 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7'si yaralandÄ±.Â YÄ±llardÄ±r siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼Â Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar, Ã¼lke genelinde farklÄ± bÃ¶lgelerde devam ediyor. Husiler ile Salih yanlÄ±larÄ±, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana'nÄ±n denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.

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