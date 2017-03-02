Yemen'deki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 17 Ã¶lÃ¼, 34 yaralÄ±

Yemen'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Taiz kentinde meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±nda 17 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 34 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
MeÅŸru yÃ¶netim yanlÄ±sÄ± Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri (HDG) Enformasyon Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kentin doÄŸusundaki El-Mudeyhin, EÅŸ-Åžeref ve El-Mukelkel bÃ¶lgelerinde,Â Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ±yla, hÃ¼kÃ¼mete baÄŸlÄ± birlikler arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
Ã‡atÄ±ÅŸmalarda, 3'Ã¼ asker, 13'Ã¼ Husi Ã¼yesi 16 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 6'sÄ± asker, 21'i Husi mensubu 27 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Â
Ã–te yandan Husiler ile Salih yanlÄ±larÄ±nÄ±n Taiz'in doÄŸu ve orta kesimlerindeki yerleÅŸim alanlarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nda, 1 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7'si yaralandÄ±.Â
YÄ±llardÄ±r siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼Â Yemen'de, Husiler ve onlara destek veren eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar, Ã¼lke genelinde farklÄ± bÃ¶lgelerde devam ediyor.
Husiler ile Salih yanlÄ±larÄ±, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana'nÄ±n denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§e karÅŸÄ± tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesine iliÅŸkin tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmelerin gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
Almanya'da TÃ¼rk ailelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlerin posta kutularÄ±na bÄ±rakÄ±lan ve Ä±rkÃ§Ä± ifadeler iÃ§eren mektuplar Ã§evre sakinlerini tedirgin etti
Taiz'deki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 17 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 34'Ã¼ yaralandÄ±
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi
Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Ramle'deki Nitzan Hapishanesi'nde aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularÄ±n odalarÄ±na girerek kÃ¶peklerle taciz ettiÄŸi bildirildi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Tillerson'Ä±n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'la telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Suriye'nin Ä°dlib kentindeki soruÅŸturmasÄ±nÄ± konuÅŸtuklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pinheiro, Suriye'nin Ä°dlib kentinde bir "felaket yaÅŸanabileceÄŸi" ve sivillerin tehlike altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na dÃ¼zenlen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 100'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, vergi reformu ve finansal regÃ¼lasyonlarla ilgili Ã¼Ã§ baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Paul Ryan, Polonya Liderlerine ABD'nin Ã¼lkeyi NATO konusunda desteklediÄŸi ve Polonya'nÄ±n "Rusya'nÄ±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±" konusundaki endiÅŸelerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 15 Ã¼yeli BM GÃ¼venlik Konseyinin temsilcileri ile 24 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek
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Ä°srail ordusu, Suriye'den atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len iki rokete karÅŸÄ±lÄ±k bu Ã¼lkeye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi
Volkswagen'in ABD'deki emisyon davasÄ±nda, ÅŸirkete 2,8 milyar dolar ceza verildi
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BatÄ± Afrika gÃ¼Ã§leri ile eski Gambiya Devlet BaÅŸkanÄ± Jammeh'in evini koruyan Gambiya askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±