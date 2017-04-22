Almanya'daki TÃ¼rklerde 'Ä±rkÃ§Ä± mektup' tedirginliÄŸi - VÄ°DEO

Almanya'da TÃ¼rk ailelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlerin posta kutularÄ±na bÄ±rakÄ±lan ve Ä±rkÃ§Ä± ifadeler iÃ§eren mektuplar Ã§evre sakinlerinde tedirginliÄŸe neden oldu.
Almanya'nÄ±nÂ BrÃ¼hl kentinde 1974 yÄ±lÄ±ndan beri yaÅŸayan ve aynÄ± zamanda Alman vatandaÅŸÄ± olanÂ Halis Ã–zdoÄŸan, dÃ¼n gece posta kutusuna atÄ±lan ve Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemler iÃ§eren bu mektubun, 50 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir bu Ã¼lkede Almanlarla birlikte barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸayan insanlar olarak kendilerini tedirgin ettiÄŸini ve Ã§ok Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
SÃ¶z konusu mektubun iÃ§eriÄŸinin zaman zaman tehditkar, zaman zaman da incitici sÃ¶zler iÃ§erdiÄŸini kaydeden Ã–zdoÄŸan, "Mektupta 'kÄ±zlarÄ±nÄ±zÄ± erken yaÅŸta evlendirmeyin', 'Ã¼lkenizde ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yok', 'bu Ã¼lkeden gidin, giderken de pasaportlarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼mrÃ¼ÄŸe bÄ±rakÄ±n' gibi ifadeler yer alÄ±yor. Yani kÄ±sacasÄ± bizim istediÄŸimiz gibi yaÅŸamÄ±yorsanÄ±z, dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorsunuz Ã§ekin gidin diyor. Bu ithamlarÄ±n aslÄ±nda bizlerle hiÃ§ alakasÄ± yok." dedi.
Mektupta Ã¶zellikle CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan aleyhine yazÄ±lan yalan yanlÄ±ÅŸ ÅŸeylerin kendisini Ã§ok Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Ã–zdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Burada bize verilen mesaj, 'bizim gibi olacaksÄ±nÄ±z ya da Ã§ekip gideceksiniz' mesajÄ±. Bu korkutucu bir ÅŸey, bu kabul edilemez. Biz burada demokrasi ve fikir Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olan bir Ã¼lkede yaÅŸÄ±yoruz. Herkes istediÄŸi gibi inanÄ±r, dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve yaÅŸar. Bu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±r ve olmasÄ± gerekiyor. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± her gÃ¼n haberlerde takip ediyoruz. Ne olup bitiyor biliyoruz. Burada kendisi hakkÄ±nda hakaret iÃ§eren yazÄ±larÄ± okuyunca tabii ki bizi Ã¼zÃ¼yor. Ne kadar Ã§arpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ yalan yanlÄ±ÅŸ ÅŸeyler olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz."
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Almanya'da TÃ¼rk ailelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlerin posta kutularÄ±na bÄ±rakÄ±lan ve Ä±rkÃ§Ä± ifadeler iÃ§eren mektuplar Ã§evre sakinlerini tedirgin etti
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