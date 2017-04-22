11:50, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ±ndan tel Ã¶rgÃ¼ aÃ§Ä±klamasÄ±





Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§e karÅŸÄ± tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesine iliÅŸkin tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmelerin gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BulgaristanÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Rumen Radev, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaÂ yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§akÄ±nÄ±na karÅŸÄ±Â tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesine iliÅŸkin tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmelerinÂ gÃ¶zden geÃ§irilmesiniÂ istedi. Radev, HaskÃ¶y kentinde basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, devletin Ã§ift ÅŸeritli tel Ã¶rgÃ¼ iÃ§in Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶te yandan dÃ¼zeneÄŸin tek ÅŸeritli olarak inÅŸa edildiÄŸini belirterek, bu durumun aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± amacÄ±yla tel Ã¶rgÃ¼ inÅŸasÄ±na iliÅŸkin tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmelerin gÃ¶zden geÃ§irilmesini gerektiÄŸini sÃ¶yledi. SADECE ÃœÃ‡TE BÄ°RÄ° Ã‡Ä°FT ÅžERÄ°TLÄ° CumhurbaÅŸkanÄ± Radev, sÄ±nÄ±rdaki 259 kilometrelik tel Ã¶rgÃ¼ gÃ¼zergahÄ±nÄ±n sadece Ã¼Ã§te birinin Ã§ift ÅŸeritli olduÄŸunu kaydetti. BUGÃœNE KADAR 100 MÄ°LYON AVRODAN FAZLA HARCAMA YAPILDI Bulgaristan'da yapÄ±mÄ± 3 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren ve 31 MayÄ±s'ta tamamlanmasÄ± beklenen tel Ã¶rgÃ¼ inÅŸasÄ± iÃ§in bugÃ¼ne kadar 100 milyon avrodan fazla harcama yapÄ±ldÄ±. KasÄ±mda istifa eden Boyko Borisov hÃ¼kÃ¼metinde tel Ã¶rgÃ¼ inÅŸasÄ±nÄ±n denetiminden sorumlu eski Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Filip Gunev ise sÄ±nÄ±rda bazÄ± bÃ¶lgelerde Ã§ift ÅŸeritli tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesinin imkansÄ±z olduÄŸunu savundu ve "Yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸ olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu yerlerde, tek ÅŸeritli dÃ¼zenek, maliyeti yÃ¼zde 40 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±. Gunev, bÃ¶lge valilikleri ile sÄ±nÄ±r polisinin kurduÄŸu karma denetim komisyonlarÄ±n, tel Ã¶rgÃ¼ inÅŸasÄ±nÄ± yakÄ±ndan gÃ¶zlemlediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.Â

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