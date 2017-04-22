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Suriye'den tahliye edilen ailelere Ä°HH'dan yardÄ±m | FOTO
Suriye'den tahliye edilen ailelere Ä°HH'dan yardÄ±m | FOTO

Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Suriye'de kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelerden tahliyeler iÃ§in sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Åžam'dan Ã§Ä±karÄ±lan ailelere acil ihtiyaÃ§ paketleri daÄŸÄ±ttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelerdenÂ tahliyelerÂ iÃ§in BeÅŸÅŸar EsedÂ rejimiÂ ve askeriÂ muhaliflerÂ arasÄ±nda sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucundaÂ Åžam'dan Ã§Ä±karÄ±lan ailelereÂ acil ihtiyaÃ§ paketleriÂ daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± Suriye Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± KoordinatÃ¶rÃ¼ Erhan Yemelek, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Suriyeâ€™de rejim kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki bÃ¶lgelerden tahliye edilen mazlumlara yardÄ±m eli uzatmaya ve Ã¶zellikle barÄ±nma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaya devam ettiklerini sÃ¶yledi.

Taraflar arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸma sonucunda Åžam kÄ±rsalÄ±ndan otobÃ¼slerle Ã§Ä±kÄ±lan kafilelerin Ä°dlib merkezine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Yemelek, ailelere acil yardÄ±m malzemelerinden oluÅŸan gÄ±da ve giyecek yardÄ±mÄ±nda bulunduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Yemelek, ailelerin yaÅŸamlarÄ±nÄ± devam ettirecekleri evlere yerleÅŸtirilebilmeleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.



Ä°lgili Konular Suriye Ä°HH
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