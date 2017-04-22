12:08, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Ã‡ocuk gelin sayÄ±sÄ± 10 yÄ±lda yÃ¼zde 50 azaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerinden yapÄ±lan derlemeye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de 2007 yÄ±lÄ±nda 22,3 milyon olarak hesaplanan 0-17 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndakiÂ Ã§ocukÂ sayÄ±sÄ±, 2016'da 22,9 milyona yÃ¼kselirken, aynÄ± dÃ¶nemde Ã§ocuklarÄ±n toplam nÃ¼fusa oranÄ± ise yÃ¼zde 31,6'dan yÃ¼zde 28,7'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

SÃ¶z konusu dÃ¶nemde 16-17 yaÅŸ grubundaki Ã§ocukÂ evliliklerindeki azalma eÄŸilimi dikkati Ã§ekerken, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±n evlilik hayatÄ±na daha erken adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±, Ã§ocuk gelinlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n, Ã§ocuk damatlarÄ±n sayÄ±sÄ±ndan 21 kat fazla olduÄŸu belirlendi.

Evlenen erkek Ã§ocuk sayÄ±sÄ± 2007 yÄ±lÄ±nda 2 bin 279 iken, bu rakam 2016'da yÃ¼zde 42 azalarak bin 319'a indi. Ã‡ocuk yaÅŸta "gelin" olan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± ise 10 yÄ±lda yÃ¼zde 45,5 azalÄ±ÅŸla 50 bin 723'ten 27 bin 637'ye geriledi. KÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n taraf olduÄŸu resmi evlenmelerin toplam evlenmeler iÃ§indeki payÄ± 2007'de yÃ¼zde 7,9, 2016'da yÃ¼zde 4,6 olarak belirlendi. Bu oran evlenen erkek Ã§ocuklarda ise yÃ¼zde 0,4'ten yÃ¼zde 0,2'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡OCUK GELÄ°N ORANI EN YÃœKSEK Ä°L AÄžRI

Toplam evlenmeler iÃ§indeki kÄ±z Ã§ocuk oranÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu il yÃ¼zde 15,7 ile AÄŸrÄ±, en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu il ise yÃ¼zde 1,1 ile Tunceli oldu. GeÃ§en yÄ±l AÄŸrÄ±'da 733 kÄ±z Ã§ocuk, "gelin" olurken, Tunceli'de bu ÅŸekilde sadece 5 evlilik gerÃ§ekleÅŸti.

KÄ±z Ã§ocuk evlenmelerinin en yÃ¼ksek olduÄŸu diÄŸer iller MuÅŸ (yÃ¼zde 14,9), Kilis (yÃ¼zde 14,3) ve Bitlis (yÃ¼zde 14,2), en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller ise Trabzon (yÃ¼zde 1,3) ve KarabÃ¼k (yÃ¼zde 1,5) oldu.

Ä°stanbul yÃ¼zde 1,8, Ä°zmir yÃ¼zde 2,5, Ankara yÃ¼zde 3 ile Ã§ocuk gelinlerin toplam iÃ§indeki oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu; KahramanmaraÅŸ yÃ¼zde 11,2, Gaziantep yÃ¼zde 11 ile Ã§ocuk gelinlerin toplam iÃ§indeki oranÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu bÃ¼yÃ¼kÅŸehirler arasÄ±nda yer aldÄ±.