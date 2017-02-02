12:14, 22 Nisan 2017 Cumartesi

ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼Â sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 24 Nisan'da devam edilecek.Â

MuÄŸlaÂ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, adliye binasÄ±ndaki salonlarÄ±n fiziki yetersizliÄŸi nedeniyle daha uygun olan MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Salonu'nda gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±yla yargÄ±lama sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 kiÅŸi ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de mÃ¼dahillik talebi kabul edilen davanÄ±n, 24 Nisan'da baÅŸlayacak ve 5 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ikinci duruÅŸmasÄ±nda mahkeme heyeti tanÄ±klarÄ± dinleyecek.

Olaya iliÅŸkin bilgi ve gÃ¶rgÃ¼lerinin tespiti amacÄ±yla Ä°zmir'deki askeri birliklerde gÃ¶revli olduklarÄ± anlaÅŸÄ±lan tanÄ±klar Bahattin AkgÃ¼l, Murat BaÄŸ, Hakan Yukarki, Serkan Ã‡oban ve Yasin SaÄŸkol, duruÅŸmanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ dinlenecek.

Beyanlarda isimleri geÃ§en ve tanÄ±k olarak dinlenmeleri talep edilen MuÄŸla Valisi Amir Ã‡iÃ§ek, Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Albay Yavuz Ã–zfidan ise 25 Nisan'da mahkeme heyetine darbe giriÅŸimi gecesi yaÅŸananlarÄ± anlatacak. AynÄ± gÃ¼n Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam eden davanÄ±n soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda "Åžapka" ve "Kuzgun" kod adlarÄ±yla gizli tanÄ±k olarak konuÅŸan ve kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda kimliklerini aÃ§Ä±klayanlar da Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile bulunduklarÄ± ceza infaz kurumundan ifade verecek.

Dinlenmeleri talep edilen Murat SelÃ§uk Ã‡ol, Emin Keskin, Fethi Åžahbaz'Ä±n yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n ifadelerinde "Yarbay Emin" olarak geÃ§en ve Emin GÃ¼ven olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan sanÄ±ÄŸÄ±n da 26 Nisan'da tutuklu bulunduÄŸu ceza infaz kurumuna SEGBÄ°S ile baÄŸlanÄ±larak ifadesi alÄ±nacak.

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda, sanÄ±klarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ emniyet ve savcÄ±lÄ±kta verdikleri ifadelerle Ã§eliÅŸen beyanlarda bulunmuÅŸtu.

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°ddianamede, sanÄ±klarÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast", "anayasayÄ± ihlal", "yasama organÄ±na karÅŸÄ± suÃ§", "hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± suÃ§", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olma", "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rme", "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s etme", "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s", "zincirleme ÅŸekilde cebir ve tehdit kullanarak kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma", "neticesi sebebiyle aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ yaralama", "zincirleme ÅŸekilde silahla tehdit", "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret", "zincirleme ÅŸekilde kamu gÃ¶revlisine gÃ¶revi nedeniyle hakaret", "kamu malÄ±na zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihlali" ve "nitelikli yaÄŸma" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.Â

SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren FETÃ–'nÃ¼n "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker iÃ§in en az altÄ±ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep ediliyor.

DavanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±nÄ±n ise 5-9 Haziran tarihlerinde yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.