ErdoÄŸan'a suikast giriÅŸimi davasÄ±nÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± baÅŸlÄ±yor

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼Â sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 24 Nisan'da devam edilecek.Â
MuÄŸlaÂ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, adliye binasÄ±ndaki salonlarÄ±n fiziki yetersizliÄŸi nedeniyle daha uygun olan MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Salonu'nda gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±yla yargÄ±lama sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 kiÅŸi ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n de mÃ¼dahillik talebi kabul edilen davanÄ±n, 24 Nisan'da baÅŸlayacak ve 5 gÃ¼n sÃ¼receÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ikinci duruÅŸmasÄ±nda mahkeme heyeti tanÄ±klarÄ± dinleyecek.
Olaya iliÅŸkin bilgi ve gÃ¶rgÃ¼lerinin tespiti amacÄ±yla Ä°zmir'deki askeri birliklerde gÃ¶revli olduklarÄ± anlaÅŸÄ±lan tanÄ±klar Bahattin AkgÃ¼l, Murat BaÄŸ, Hakan Yukarki, Serkan Ã‡oban ve Yasin SaÄŸkol, duruÅŸmanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ dinlenecek.
Beyanlarda isimleri geÃ§en ve tanÄ±k olarak dinlenmeleri talep edilen MuÄŸla Valisi Amir Ã‡iÃ§ek, Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Albay Yavuz Ã–zfidan ise 25 Nisan'da mahkeme heyetine darbe giriÅŸimi gecesi yaÅŸananlarÄ± anlatacak. AynÄ± gÃ¼n Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam eden davanÄ±n soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda "Åžapka" ve "Kuzgun" kod adlarÄ±yla gizli tanÄ±k olarak konuÅŸan ve kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda kimliklerini aÃ§Ä±klayanlar da Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile bulunduklarÄ± ceza infaz kurumundan ifade verecek.
Dinlenmeleri talep edilen Murat SelÃ§uk Ã‡ol, Emin Keskin, Fethi Åžahbaz'Ä±n yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n ifadelerinde "Yarbay Emin" olarak geÃ§en ve Emin GÃ¼ven olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan sanÄ±ÄŸÄ±n da 26 Nisan'da tutuklu bulunduÄŸu ceza infaz kurumuna SEGBÄ°S ile baÄŸlanÄ±larak ifadesi alÄ±nacak.
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda, sanÄ±klarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ emniyet ve savcÄ±lÄ±kta verdikleri ifadelerle Ã§eliÅŸen beyanlarda bulunmuÅŸtu.
Ä°ddianamede, sanÄ±klarÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast", "anayasayÄ± ihlal", "yasama organÄ±na karÅŸÄ± suÃ§", "hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± suÃ§", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olma", "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rme", "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s etme", "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s", "zincirleme ÅŸekilde cebir ve tehdit kullanarak kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma", "neticesi sebebiyle aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ yaralama", "zincirleme ÅŸekilde silahla tehdit", "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret", "zincirleme ÅŸekilde kamu gÃ¶revlisine gÃ¶revi nedeniyle hakaret", "kamu malÄ±na zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihlali" ve "nitelikli yaÄŸma" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.Â
SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren FETÃ–'nÃ¼n "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker iÃ§in en az altÄ±ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talep ediliyor.
DavanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±nÄ±n ise 5-9 Haziran tarihlerinde yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Karaman, "1800'lerin baÅŸÄ±nda Hristiyan nÃ¼fus yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7'ye tekabÃ¼l ederken bugÃ¼n bu rakam yÃ¼zde 50'yi geÃ§miÅŸ durumdadÄ±r" dedi
TÃ¼rkiye, Afganistan'da kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 24 Nisan'da devam edilecek
TÃ¼rkiye'de 16-17 yaÅŸ grubunda evlenen kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 10 yÄ±lda yÃ¼zde 45,5 azalarak 2016'da 27 bin 637'e geriledi
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Suriye'de kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelerden tahliyeler iÃ§in sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Åžam'dan Ã§Ä±karÄ±lan ailelere acil ihtiyaÃ§ paketleri daÄŸÄ±ttÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¶rmez, Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'na iliÅŸkin iddialara yÃ¶nelik, "HiÃ§bir kardeÅŸimizin kalbinde zerre kadar bir ÅŸÃ¼phe, bir endiÅŸe kalmasÄ±n. Bu haftanÄ±n dinen bidat olarak adlandÄ±rÄ±lmasÄ± asla doÄŸru deÄŸildir" dedi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir barÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi
Mediacity YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kurt, "Fuar sÃ¼resince, kayÄ±tlÄ± bin 600 iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirildi. HazÄ±rlÄ±klÄ± gelen firmalar, doÄŸrudan satÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±" dedi
Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esi Bestler-Dereler bÃ¶lgesinde dÃ¼n yapÄ±lan PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, yaralanan 2 askerden biri ÅŸehit oldu
SarÄ±yer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil MÃ¼zesi renkli dekoru, her biri zamanÄ±nÄ±n kilometre taÅŸÄ± olan motorlu araÃ§larÄ±yla ziyaretÃ§ilerini bekliyor
ElazÄ±ÄŸ Belediyesince aÃ§Ä±lan hÃ¼snÃ¼hat ve kaligrafi kursunu tamamlayan kursiyerlerin yaptÄ±klarÄ± Ã¼rÃ¼nlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼
Mardin'de FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 21 eski polis tutuklandÄ±
CENTCOM, Ä°stanbul OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ± Reina'ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± planlayanlardan DEAÅž Ã¼yesi Abdurrahman Ozbekiâ€™yi karadan yapÄ±lan bir baskÄ±nla Suriyeâ€™de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Nursel AydoÄŸan ve Adana milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ tahliye oldu