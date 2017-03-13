13:22, 22 Nisan 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye'den Afganistan'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama





TÃ¼rkiye, Afganistan'da kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Belh vilayetinde 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Afganistan'Ä±n Mezar-Ä± Åžerif ÅŸehrindeki Afgan Ulusal Ordusu 209. Kolordu karargahÄ±na yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± neticesinde ilk belirlemelere gÃ¶re 140 askerin ÅŸehit olduÄŸu ve Ã§ok sayÄ±da askerin yaralandÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir. Bu hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz. Afgan Ulusal Ordusunun hayatÄ±nÄ± kaybeden mensuplarÄ±na Allah'tan rahmet, yaralÄ±larÄ±na acil ÅŸifa, kardeÅŸ Afgan halkÄ± ve hÃ¼kÃ¼metine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadesine yer verildi. AÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelede Afganistan ile dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸi kaydedildi. Â

Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye Afganistan

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.