Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ilk tur oylama yarÄ±n

FransaÂ cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ilk tur oylama yarÄ±n yapÄ±lacak.
Kamuoyu yoklamalarÄ±nda "En Marche" (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ) Hareketinin lideri Emmanuel Macron ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisinin (FN) adayÄ± Marine Le Pen Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde Fransa'nÄ±n ana kara topraklarÄ±nda 45.67, denizaÅŸÄ±rÄ± topraklarÄ±nda 1.3 milyon seÃ§men tercihini ortaya koyacak.
GeniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda toplam 69 bin 245 seÃ§im merkezinde gerÃ§ekleÅŸecek oy kullanma iÅŸlemi Fransa'nÄ±n ana kara topraklarÄ±nda, Fransa saatiyle 08.00'de (TSÄ° 09.00) baÅŸlayacak ve 20.00'de (TSÄ° 21.00) sona erecek. Oy verme iÅŸlemi saatleri deniz aÅŸÄ±rÄ± topraklarda ise deÄŸiÅŸebilecek.
AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketleri sandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±ndan itibaren 11 adayÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± seÃ§imin tahmini sonuÃ§larÄ±nÄ± vermeye baÅŸlayabilecek. Resmi sonuÃ§larÄ±n ise Anayasa Konseyi tarafÄ±ndan 26 Nisan Ã‡arÅŸamba TSÄ° 21.00'e kadar aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.
SeÃ§imin ilk turunda hiÃ§bir adayÄ±n yÃ¼zde 50'lik oy oranÄ±nÄ± yakalayamamasÄ± durumunda en Ã§ok oyu alan iki aday 7 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerde yarÄ±ÅŸacak. Kazanan aday 14 MayÄ±s'a kadar CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'dan gÃ¶rev devralacak.
Paris'in Champs Elysee caddesinde Ã¶nceki gÃ¼n, bir polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve iki kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Odaxa ÅŸirketinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk kamuoyu yoklamasÄ± Macron'un 24.5 puanla Ã¶nde, Le Pen'in ise 23 puanla ikinci olduÄŸunu gÃ¶steriyor.
Yoklama, merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisi adayÄ± FranÃ§ois Fillon ve aÅŸÄ±rÄ± solcu aday Jean-Luc Melenchon'un yÃ¼zde 19'larda olduÄŸunu ortaya koyuyor.
Ä°lk turda yarÄ±ÅŸacak ve kamuoyu yoklamalarÄ±nda Ã¶n plana Ã§Ä±kan ilk dÃ¶rt adayÄ±n tamamÄ±, mevcut sistemi yoÄŸun ÅŸekilde eleÅŸtiriyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin 23 Nisan'daki ilk turunda yarÄ±ÅŸacak 11 adaydan herhangi birinin salt Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayamamasÄ± halinde, en Ã§ok oyu alan iki aday 7 MayÄ±s'ta ikinci turda yarÄ±ÅŸacak.
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Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ilk tur oylama yarÄ±n yapÄ±lacak
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