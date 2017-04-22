13:48, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Akademisyenler, Afrika'da Ä°slamiyet'i ele aldÄ±





Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Karaman, "1800'lerin baÅŸÄ±nda Hristiyan nÃ¼fus yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7'ye tekabÃ¼l ederken bugÃ¼n bu rakam yÃ¼zde 50'yi geÃ§miÅŸ durumdadÄ±r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ä°hsan Karaman, yaklaÅŸÄ±kÂ 700 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±Â AfrikaÂ kÄ±tasÄ±ndaki misyonerlik faaliyetlerine dikkati Ã§ekerek, "1800'lerin baÅŸÄ±nda Hristiyan nÃ¼fus yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7'ye tekabÃ¼l ederken bugÃ¼n bu rakam yÃ¼zde 50'yi geÃ§miÅŸ durumdadÄ±r." dedi. Ä°slami Ä°limler AraÅŸtÄ±rma VakfÄ±Â (Ä°SAV) ve Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesince dÃ¼zenlenen "Afrika'da Ä°slamiyet MilletlerarasÄ± Ä°lmi ToplantÄ±sÄ±", TopkapÄ±'daki Eresin Otel'de baÅŸladÄ±. ToplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Ä°SAV BaÅŸkanÄ±Â Prof. Dr. Ali Ã–zek, vakÄ±f olarak 47 yÄ±ldÄ±r ilmi toplantÄ±lar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, milletlerarasÄ± ilmi bir toplantÄ± tertip etmekten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi. Ã–zek, Ä°slam'Ä±n Afrika'ya Medine'den Ã¶nce ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÄ±tadaki ilmi geleneÄŸin Ä°slamiyet'in yayÄ±lmasÄ±nda etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Karaman, Afrika'nÄ±n emperyalistlerce sÃ¶mÃ¼rÃ¼lmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 18. yÃ¼zyÄ±ldan itibaren kÄ±tanÄ±n kaynaklarÄ±nÄ±n tÃ¼ketildiÄŸini anlattÄ±. SON 200 YILDA AFRÄ°KA'DA HRÄ°STÄ°YAN NÃœFUS YÃœZDE 7'DEN YÃœZDE 50'NÄ°N ÃœZERÄ°NE Ã‡IKTI YaklaÅŸÄ±k 700 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±tadaki misyonerlik faaliyetlerine deÄŸinen Karaman, "1800'lerin baÅŸÄ±nda Hristiyan nÃ¼fus yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7'ye tekabÃ¼l ederken bugÃ¼n bu rakam yÃ¼zde 50'yi geÃ§miÅŸ durumdadÄ±r. Mesela Afrika'nÄ±n en Ã¶nemli Ã¼lkelerinden biri olan Nijer'in BM'deki kayÄ±tlÄ± ismi, FransÄ±z Nijer Cumhuriyeti'dir. Nijer'in milli marÅŸÄ± FransÄ±zcadÄ±r." diye konuÅŸtu. Ä°lk tebliÄŸi sunanÂ Senegalli Prof. Dr. Khadim Mbacke, Afrika'daki tasavvufi yapÄ±larÄ±n aynÄ± zamanda iktisadi ve siyasi rolleri olduÄŸunu kaydederek, bugÃ¼n Afrika'da Ä°slami ilim geleneÄŸinin zayÄ±flatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°slam'Ä±n tehdit altÄ±nda olduÄŸunu aktardÄ±. Yerli yabancÄ± akademisyen ve davetlilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda 35 tebliÄŸin sunulmasÄ± bekleniyor. "Afrika'da Ä°slamiyet MilletlerarasÄ± Ä°lmi ToplantÄ±sÄ±" yarÄ±n sona erecek.

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