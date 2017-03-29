14:02, 22 Nisan 2017 Cumartesi

AGÄ°T'in tartÄ±ÅŸmalÄ± uygulamalar konusunda sicili kabarÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Halk oylamasÄ±na iliÅŸkin tek yanlÄ± rapor hazÄ±rlayarak tepkileri Ã¼zerine Ã§eken Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (AGÄ°T) tarafsÄ±z gÃ¶zlemcileri, geÃ§miÅŸte de tartÄ±ÅŸÄ±lan uygulamalarla gÃ¼ndeme geldi. 2011'de Belarus'a dizayn amaÃ§lÄ± heyet gÃ¶nderen AGÄ°T'in Ã¼yelerinden Ricardos Ramoska'nÄ±n Litvanya'da "rÃ¼ÅŸvetÃ§ilik", Benjamin Moreau'nun ise TÃ¼rkmenistan'da "ajanlÄ±k"la suÃ§landÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Halk oylamasÄ±nÄ± takip iÃ§in tarafsÄ±z gÃ¶zlemci yerine, PKK'yla iÃ§ iÃ§e geÃ§miÅŸ gÃ¶zlemciler gÃ¶nderen AGÄ°T, tepki Ã§ekmeye devam ediyor.

TÃ¼rkiye'deki halk oylamasÄ± iÃ§in PKK ile iÃ§ iÃ§e olan gÃ¶zlemciler gÃ¶nderdiÄŸi tespit edilen AGÄ°T, geÃ§miÅŸte de tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lan uygulamalarla gÃ¼ndeme geldi.

GÃ¶zlemcilerini adeta gÃ¶nderilen Ã¼lkeyi "hizaya sokma" amaÃ§lÄ± kullanan teÅŸkilatÄ±n, bu konudaki sicili de kabarÄ±k.

MÄ°NSK BÃœROSUNU KAPATTI

AGÄ°T, AB ile arasÄ± iyi olmayan Belarus'a 2011 seÃ§imlerinde "dizayn" amaÃ§lÄ± istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunmak Ã¼zere gÃ¶zlemci gÃ¶nderdi.

Belarus'ta yapÄ±lan seÃ§imler sÄ±rasÄ±nda bir AGÄ°T gÃ¶revlisi istihbarat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmakla suÃ§landÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.

SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Belarus, AGÄ°T'e karÅŸÄ± Ã¶nemli yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±. Belarus hÃ¼kÃ¼meti, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini sert bir dille eleÅŸtiren AGÄ°T'in Minsk'deki bÃ¼rosunun kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi.Â

RÃœÅžVET ALDIÄžI TESPÄ°T EDÄ°LMÄ°Åž

AGÄ°T'in TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderdiÄŸi gÃ¶zlemcilerden LitvanyalÄ± Ricardas Ramoska'nÄ±n ise bÃ¼yÃ¼kelÃ§i yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde adÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir rÃ¼ÅŸvet soruÅŸturmasÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ramoska, suÃ§lu bulunarak hÃ¼kÃ¼m giydi.

Ramoskaâ€™nun, bÃ¼yÃ¼kelÃ§i yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Belarus vize iÅŸlemleri iÃ§in rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

GÃ–ZLEMCÄ°SÄ° AJAN Ä°DDÄ°ASI

AGÄ°T'in TÃ¼rkmenistan'da 2007'de gerÃ§ekleÅŸtirilen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde de baÅŸka bir skandalÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AGÄ°Tâ€™in gÃ¶zlemci delegasyonundaki Benjamin Moreauâ€™nun TÃ¼rkmenistan devleti aleyhinde ajanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. TÃ¼rkmenistan'Ä±n Moreau hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

PKK SEMPATÄ°ZANI GÃ–ZLEMCÄ°LER

TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± rapor hazÄ±rlayan AGÄ°T'in halk oylamasÄ± iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi isimler de "sabÄ±kalÄ±" Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Almanya Sol Parti Milletvekili olan, PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden ve bu konudaki her organizasyona katÄ±lan Heike Haensel de gÃ¶zlemci olarak TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilmiÅŸti.

Gezi olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¼ndeme gelen, eylemlere destek iÃ§in Almanya'da miting dÃ¼zenleyen Haensel, gÃ¶zlem iÃ§in DiyarbakÄ±r'Ä± seÃ§ti.

YPG iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ± dÃ¼zenlemiÅŸ

AGÄ°T heyetindeki bir diÄŸer TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± isim ise Birlik Listesi Partisi Milletvekili DanimarkalÄ± Nikolaj Villumsen. Referandumda "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Villumsen'in, bunu yaparken her fÄ±rsatta TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lÃ¼nmesi gerektiÄŸini, bunun da PKK'ya destek verilerek olabileceÄŸini dile getirdiÄŸi tespit edildi.

Villumsen'in bununla kalmayÄ±p, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ve topladÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± bizzat kendi eliyle Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ± Salih MÃ¼slim'e teslim ettiÄŸi belirlendi.

"BURASI KÃœRDÄ°STAN"

AGÄ°T gÃ¶zlemcisi olarak TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilen Ana Miranda'nÄ±n da DiyarbakÄ±r'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "BurasÄ± KÃ¼rdistan" diye yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Miranda'nÄ±n Leyla Zana ile dostluÄŸunun yÄ±llar Ã¶ncesine dayandÄ±ÄŸÄ±, halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde HDPâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi neredeyse tÃ¼m "hayÄ±r" mitinglerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â