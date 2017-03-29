AGÄ°T'in tartÄ±ÅŸmalÄ± uygulamalar konusunda sicili kabarÄ±k

Halk oylamasÄ±na iliÅŸkin tek yanlÄ± rapor hazÄ±rlayarak tepkileri Ã¼zerine Ã§eken Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (AGÄ°T) tarafsÄ±z gÃ¶zlemcileri, geÃ§miÅŸte de tartÄ±ÅŸÄ±lan uygulamalarla gÃ¼ndeme geldi. 2011'de Belarus'a dizayn amaÃ§lÄ± heyet gÃ¶nderen AGÄ°T'in Ã¼yelerinden Ricardos Ramoska'nÄ±n Litvanya'da "rÃ¼ÅŸvetÃ§ilik", Benjamin Moreau'nun ise TÃ¼rkmenistan'da "ajanlÄ±k"la suÃ§landÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Halk oylamasÄ±nÄ± takip iÃ§in tarafsÄ±z gÃ¶zlemci yerine, PKK'yla iÃ§ iÃ§e geÃ§miÅŸ gÃ¶zlemciler gÃ¶nderen AGÄ°T, tepki Ã§ekmeye devam ediyor.
TÃ¼rkiye'deki halk oylamasÄ± iÃ§in PKK ile iÃ§ iÃ§e olan gÃ¶zlemciler gÃ¶nderdiÄŸi tespit edilen AGÄ°T, geÃ§miÅŸte de tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lan uygulamalarla gÃ¼ndeme geldi.
GÃ¶zlemcilerini adeta gÃ¶nderilen Ã¼lkeyi "hizaya sokma" amaÃ§lÄ± kullanan teÅŸkilatÄ±n, bu konudaki sicili de kabarÄ±k.
AGÄ°T, AB ile arasÄ± iyi olmayan Belarus'a 2011 seÃ§imlerinde "dizayn" amaÃ§lÄ± istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulunmak Ã¼zere gÃ¶zlemci gÃ¶nderdi.
Belarus'ta yapÄ±lan seÃ§imler sÄ±rasÄ±nda bir AGÄ°T gÃ¶revlisi istihbarat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmakla suÃ§landÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.
SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Belarus, AGÄ°T'e karÅŸÄ± Ã¶nemli yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±. Belarus hÃ¼kÃ¼meti, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerini sert bir dille eleÅŸtiren AGÄ°T'in Minsk'deki bÃ¼rosunun kapatÄ±lmasÄ±na karar verdi.Â
AGÄ°T'in TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderdiÄŸi gÃ¶zlemcilerden LitvanyalÄ± Ricardas Ramoska'nÄ±n ise bÃ¼yÃ¼kelÃ§i yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde adÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir rÃ¼ÅŸvet soruÅŸturmasÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ramoska, suÃ§lu bulunarak hÃ¼kÃ¼m giydi.
Ramoskaâ€™nun, bÃ¼yÃ¼kelÃ§i yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Belarus vize iÅŸlemleri iÃ§in rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.
AGÄ°T'in TÃ¼rkmenistan'da 2007'de gerÃ§ekleÅŸtirilen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde de baÅŸka bir skandalÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AGÄ°Tâ€™in gÃ¶zlemci delegasyonundaki Benjamin Moreauâ€™nun TÃ¼rkmenistan devleti aleyhinde ajanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. TÃ¼rkmenistan'Ä±n Moreau hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± rapor hazÄ±rlayan AGÄ°T'in halk oylamasÄ± iÃ§in gÃ¶nderdiÄŸi isimler de "sabÄ±kalÄ±" Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Almanya Sol Parti Milletvekili olan, PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden ve bu konudaki her organizasyona katÄ±lan Heike Haensel de gÃ¶zlemci olarak TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilmiÅŸti.
Gezi olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¼ndeme gelen, eylemlere destek iÃ§in Almanya'da miting dÃ¼zenleyen Haensel, gÃ¶zlem iÃ§in DiyarbakÄ±r'Ä± seÃ§ti.
AGÄ°T heyetindeki bir diÄŸer TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± isim ise Birlik Listesi Partisi Milletvekili DanimarkalÄ± Nikolaj Villumsen. Referandumda "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Villumsen'in, bunu yaparken her fÄ±rsatta TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lÃ¼nmesi gerektiÄŸini, bunun da PKK'ya destek verilerek olabileceÄŸini dile getirdiÄŸi tespit edildi.
Villumsen'in bununla kalmayÄ±p, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ve topladÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± bizzat kendi eliyle Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ± Salih MÃ¼slim'e teslim ettiÄŸi belirlendi.
AGÄ°T gÃ¶zlemcisi olarak TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilen Ana Miranda'nÄ±n da DiyarbakÄ±r'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "BurasÄ± KÃ¼rdistan" diye yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Miranda'nÄ±n Leyla Zana ile dostluÄŸunun yÄ±llar Ã¶ncesine dayandÄ±ÄŸÄ±, halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde HDPâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi neredeyse tÃ¼m "hayÄ±r" mitinglerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Â
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay kararÄ± gereÄŸi daha Ã¶nce yÃ¶nerge ile dÃ¼zenlenen "ehliyet uygulama sÄ±navlarÄ±nda gÃ¶rev alanlara Ã¶denecek Ã¼cretlere" iliÅŸkin hÃ¼kmÃ¼ yÃ¶netmelik kapsamÄ±na aldÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Meteoroloji, BatÄ± Karadeniz, Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, iÃ§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve dona karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi konusunda uyardÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) verdiÄŸi kararlar aleyhine, DanÄ±ÅŸtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiÃ§bir mahkemeye, merciye baÅŸvurulamaz." ifadesini kullandÄ±
16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±na iliÅŸkin tek yanlÄ± rapor hazÄ±rlayarak tepkileri Ã¼zerine Ã§eken AGÄ°T, geÃ§miÅŸte de "tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" tartÄ±ÅŸÄ±lan uygulamalara imza attÄ±
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Karaman, "1800'lerin baÅŸÄ±nda Hristiyan nÃ¼fus yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7'ye tekabÃ¼l ederken bugÃ¼n bu rakam yÃ¼zde 50'yi geÃ§miÅŸ durumdadÄ±r" dedi
TÃ¼rkiye, Afganistan'da kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 24 Nisan'da devam edilecek
TÃ¼rkiye'de 16-17 yaÅŸ grubunda evlenen kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 10 yÄ±lda yÃ¼zde 45,5 azalarak 2016'da 27 bin 637'e geriledi
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Suriye'de kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelerden tahliyeler iÃ§in sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Åžam'dan Ã§Ä±karÄ±lan ailelere acil ihtiyaÃ§ paketleri daÄŸÄ±ttÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¶rmez, Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'na iliÅŸkin iddialara yÃ¶nelik, "HiÃ§bir kardeÅŸimizin kalbinde zerre kadar bir ÅŸÃ¼phe, bir endiÅŸe kalmasÄ±n. Bu haftanÄ±n dinen bidat olarak adlandÄ±rÄ±lmasÄ± asla doÄŸru deÄŸildir" dedi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir barÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi
Mediacity YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kurt, "Fuar sÃ¼resince, kayÄ±tlÄ± bin 600 iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirildi. HazÄ±rlÄ±klÄ± gelen firmalar, doÄŸrudan satÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±" dedi
Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esi Bestler-Dereler bÃ¶lgesinde dÃ¼n yapÄ±lan PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, yaralanan 2 askerden biri ÅŸehit oldu