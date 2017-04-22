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16:01, 22 Nisan 2017 Cumartesi
Politika
14:20, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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BozdaÄŸ'dan CHP'nin baÅŸvurusuna tepki
BozdaÄŸ'dan CHP'nin baÅŸvurusuna tepki

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) verdiÄŸi kararlar aleyhine, DanÄ±ÅŸtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiÃ§bir mahkemeye, merciye baÅŸvurulamaz." ifadesini kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â CHP'nin halk oylamasÄ±nÄ±n idari iÅŸlemlerinin iptali iÃ§inÂ DanÄ±ÅŸtay'a dava aÃ§masÄ±na iliÅŸkin Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi.

SeÃ§im konularÄ±yla ilgili bÃ¼tÃ¼n yolsuzluklarÄ±, ÅŸikayet ve itirazlarÄ± inceleme ve kesin karara baÄŸlama gÃ¶revinin YSK'nÄ±n olduÄŸunu anÄ±msatan BozdaÄŸ, ÅŸu paylaÅŸÄ±mlarda bulundu:

"YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun verdiÄŸi kararlar aleyhine DanÄ±ÅŸtay ve AYM dahil hiÃ§bir mahkemeye, merciye baÅŸvurulamaz. Buna raÄŸmen baÅŸvuru halinde, Anayasa ve yasalarÄ±mÄ±za gÃ¶re AYM ve DanÄ±ÅŸtay'Ä±n ret kararÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda karar verme seÃ§eneÄŸi yoktur. Nitekim ayrÄ±msÄ±z AYM, yapÄ±lan baÅŸvurulara 'kabul edilmezlik', DanÄ±ÅŸtay ise aynÄ± gerekÃ§elerle onlarca 'ret' kararÄ± vermiÅŸtir. AYM kararlarÄ± ile AnayasanÄ±n yargÄ± denetimi dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemler bireysel baÅŸvurunun konusu da olamaz."

Â "SANDIK SONUÃ‡LARI MAHKEME KARARIYLA YOK SAYILAMAZ"

Demokrasilerde milletin kararÄ± Ã¼stÃ¼nde karar bulunmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Millet adÄ±na karar veren yargÄ±, milletin sandÄ±kta verdiÄŸi kararÄ± Ã¼stÃ¼ne karar veremez. Milletin verdiÄŸi kararlar aleyhine hiÃ§bir mahkemeye, merciye baÅŸvurulamaz. Milletin verdiÄŸi kararlarÄ±, hiÃ§bir mahkeme bozamaz, deÄŸiÅŸtiremez. SandÄ±k sonuÃ§larÄ± ve milletin iradesi, mahkeme kararÄ±yla yok sayÄ±lamaz, deÄŸiÅŸtirilemez. Milletin kararÄ± herkesi baÄŸlar. Ancak demokrat olmayanlar, millete gÃ¼venmeyenler, istedikleri Ã§Ä±kmazsa milletin kararÄ±nÄ± kabul etmezler, milletin kararÄ±na saygÄ± duymazlar."

"CHP BÄ°LE BÄ°LE NÄ°YE YARGIYA GÄ°DÄ°YOR?"

CHP'nin demokrat geÃ§indiÄŸini ama demokrat gibi davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, "halkÃ§Ä±yÄ±z" dediÄŸini ama halka gÃ¼venmediÄŸini savunan Bekir BozdaÄŸ, "Demokrat gibi davranmayan demokrat, halka gÃ¼venmeyen halkÃ§Ä± olur mu?" sorusunu yÃ¶neltti.

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, CHP'nin, demokrasiyi iÃ§selleÅŸtiremediÄŸini ve millet iradesini hazmedemediÄŸini belirterek, "Ortada halkÄ±na inanmayan, demokrat davranmayan, millet iradesini ve hukuku yok sayan, milletiyle mahkemelik bir CHP var. Tam evlere ÅŸenlik. Bilmeli ki milletten alamadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± CHP, millet adÄ±na karar veren mahkemelerden alamaz. YSK'nÄ±n kararÄ± aleyhine, hiÃ§bir merciye baÅŸvurulamayacaÄŸÄ± anayasa hÃ¼kmÃ¼ olduÄŸu halde CHP, bile bile neden yargÄ±ya gidiyor sizce?" deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Ä°lgili Konular BozdaÄŸ Bekir BozdaÄŸ chp
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