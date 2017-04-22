BozdaÄŸ'dan CHP'nin baÅŸvurusuna tepki

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ,Â CHP'nin halk oylamasÄ±nÄ±n idari iÅŸlemlerinin iptali iÃ§inÂ DanÄ±ÅŸtay'a dava aÃ§masÄ±na iliÅŸkin Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden tepki gÃ¶sterdi.
SeÃ§im konularÄ±yla ilgili bÃ¼tÃ¼n yolsuzluklarÄ±, ÅŸikayet ve itirazlarÄ± inceleme ve kesin karara baÄŸlama gÃ¶revinin YSK'nÄ±n olduÄŸunu anÄ±msatan BozdaÄŸ, ÅŸu paylaÅŸÄ±mlarda bulundu:
"YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun verdiÄŸi kararlar aleyhine DanÄ±ÅŸtay ve AYM dahil hiÃ§bir mahkemeye, merciye baÅŸvurulamaz. Buna raÄŸmen baÅŸvuru halinde, Anayasa ve yasalarÄ±mÄ±za gÃ¶re AYM ve DanÄ±ÅŸtay'Ä±n ret kararÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda karar verme seÃ§eneÄŸi yoktur. Nitekim ayrÄ±msÄ±z AYM, yapÄ±lan baÅŸvurulara 'kabul edilmezlik', DanÄ±ÅŸtay ise aynÄ± gerekÃ§elerle onlarca 'ret' kararÄ± vermiÅŸtir. AYM kararlarÄ± ile AnayasanÄ±n yargÄ± denetimi dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemler bireysel baÅŸvurunun konusu da olamaz."
Demokrasilerde milletin kararÄ± Ã¼stÃ¼nde karar bulunmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Millet adÄ±na karar veren yargÄ±, milletin sandÄ±kta verdiÄŸi kararÄ± Ã¼stÃ¼ne karar veremez. Milletin verdiÄŸi kararlar aleyhine hiÃ§bir mahkemeye, merciye baÅŸvurulamaz. Milletin verdiÄŸi kararlarÄ±, hiÃ§bir mahkeme bozamaz, deÄŸiÅŸtiremez. SandÄ±k sonuÃ§larÄ± ve milletin iradesi, mahkeme kararÄ±yla yok sayÄ±lamaz, deÄŸiÅŸtirilemez. Milletin kararÄ± herkesi baÄŸlar. Ancak demokrat olmayanlar, millete gÃ¼venmeyenler, istedikleri Ã§Ä±kmazsa milletin kararÄ±nÄ± kabul etmezler, milletin kararÄ±na saygÄ± duymazlar."
CHP'nin demokrat geÃ§indiÄŸini ama demokrat gibi davranmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, "halkÃ§Ä±yÄ±z" dediÄŸini ama halka gÃ¼venmediÄŸini savunan Bekir BozdaÄŸ, "Demokrat gibi davranmayan demokrat, halka gÃ¼venmeyen halkÃ§Ä± olur mu?" sorusunu yÃ¶neltti.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, CHP'nin, demokrasiyi iÃ§selleÅŸtiremediÄŸini ve millet iradesini hazmedemediÄŸini belirterek, "Ortada halkÄ±na inanmayan, demokrat davranmayan, millet iradesini ve hukuku yok sayan, milletiyle mahkemelik bir CHP var. Tam evlere ÅŸenlik. Bilmeli ki milletten alamadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± CHP, millet adÄ±na karar veren mahkemelerden alamaz. YSK'nÄ±n kararÄ± aleyhine, hiÃ§bir merciye baÅŸvurulamayacaÄŸÄ± anayasa hÃ¼kmÃ¼ olduÄŸu halde CHP, bile bile neden yargÄ±ya gidiyor sizce?" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DanÄ±ÅŸtay kararÄ± gereÄŸi daha Ã¶nce yÃ¶nerge ile dÃ¼zenlenen "ehliyet uygulama sÄ±navlarÄ±nda gÃ¶rev alanlara Ã¶denecek Ã¼cretlere" iliÅŸkin hÃ¼kmÃ¼ yÃ¶netmelik kapsamÄ±na aldÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi
Meteoroloji, BatÄ± Karadeniz, Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, iÃ§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸini aÃ§Ä±klayarak, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma ve dona karÅŸÄ± tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi konusunda uyardÄ±
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'nun (YSK) verdiÄŸi kararlar aleyhine, DanÄ±ÅŸtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) dahil hiÃ§bir mahkemeye, merciye baÅŸvurulamaz." ifadesini kullandÄ±
16 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸtirilen halk oylamasÄ±na iliÅŸkin tek yanlÄ± rapor hazÄ±rlayarak tepkileri Ã¼zerine Ã§eken AGÄ°T, geÃ§miÅŸte de "tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" tartÄ±ÅŸÄ±lan uygulamalara imza attÄ±
Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Karaman, "1800'lerin baÅŸÄ±nda Hristiyan nÃ¼fus yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 7'ye tekabÃ¼l ederken bugÃ¼n bu rakam yÃ¼zde 50'yi geÃ§miÅŸ durumdadÄ±r" dedi
TÃ¼rkiye, Afganistan'da kolordu komutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 24 Nisan'da devam edilecek
TÃ¼rkiye'de 16-17 yaÅŸ grubunda evlenen kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± 10 yÄ±lda yÃ¼zde 45,5 azalarak 2016'da 27 bin 637'e geriledi
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Suriye'de kuÅŸatma altÄ±ndaki bÃ¶lgelerden tahliyeler iÃ§in sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda Åžam'dan Ã§Ä±karÄ±lan ailelere acil ihtiyaÃ§ paketleri daÄŸÄ±ttÄ±
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¶rmez, Kutlu DoÄŸum HaftasÄ±'na iliÅŸkin iddialara yÃ¶nelik, "HiÃ§bir kardeÅŸimizin kalbinde zerre kadar bir ÅŸÃ¼phe, bir endiÅŸe kalmasÄ±n. Bu haftanÄ±n dinen bidat olarak adlandÄ±rÄ±lmasÄ± asla doÄŸru deÄŸildir" dedi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi, 2 sÄ±ÄŸÄ±nak ve bir barÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi
Mediacity YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Kurt, "Fuar sÃ¼resince, kayÄ±tlÄ± bin 600 iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirildi. HazÄ±rlÄ±klÄ± gelen firmalar, doÄŸrudan satÄ±ÅŸ iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±" dedi
Ä°stanbul'da polis tarafÄ±ndan FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik eÅŸ zamanlÄ± operasyon yapÄ±ldÄ±
ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esi Bestler-Dereler bÃ¶lgesinde dÃ¼n yapÄ±lan PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, yaralanan 2 askerden biri ÅŸehit oldu