14:40, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Meteoroloji'den kar uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MeteorolojiÂ Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden, BatÄ± Karadeniz, Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, iÃ§ Ege, GÃ¶ller YÃ¶resi ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bu akÅŸam ve yarÄ±n sabah saatlerinde BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimleri (Bolu, KarabÃ¼k, Kastamonu, DÃ¼zce'nin yÃ¼ksekleri), Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu (Bilecik, Bursa'nÄ±n gÃ¼neyi, Sakarya'nÄ±n gÃ¼ney ilÃ§eleri), iÃ§ Ege (UÅŸak, Afyonkarahisar, KÃ¼tahya), GÃ¶ller YÃ¶resi (Isparta, Burdur'un yÃ¼ksekleri), Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ±nda (EskiÅŸehir, Ã‡ankÄ±rÄ±, Konya'nÄ±n batÄ± ilÃ§eleri, Ankara'nÄ±n kuzey ve batÄ± Ã§evreleri) yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n orta ÅŸiddette kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma, don olayÄ± gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi.

TAM FIRTINA UYARISI

AÃ§Ä±klamada, rÃ¼zgarÄ±n, bu gece saatlerinden itibaren DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun doÄŸusu, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden tam fÄ±rtÄ±na (70-100 kilometre/saat), Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ± ve batÄ± Akdeniz'de batÄ± ve kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden fÄ±rtÄ±na (50-80 kilometre/saat) ÅŸeklinde eseceÄŸinin tahmin edildiÄŸi kaydedildi.

UlaÅŸÄ±mda aksamalar, soba ve baca gazÄ± zehirlenmesi, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ devrilmesi gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

KUZEY VE Ä°Ã‡ KESÄ°MLERDE ZÄ°RAÄ° DON UYARISI

AÃ§Ä±klamada, bu gece ve yarÄ±n sabah saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, iÃ§ Ege, BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde hafif zirai don olayÄ± beklendiÄŸi kaydedildi.

Pazar gece, pazartesi ve salÄ± gÃ¼nleri ise sabah ve gece saatlerinde Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusu, iÃ§ Ege, BatÄ± ve Orta Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, GÃ¶ller YÃ¶resi ve Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzey ve batÄ±sÄ± iÃ§in de orta ÅŸiddette zirai don olayÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± baÅŸta zirai Ã¼reticiler olmak Ã¼zere dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.