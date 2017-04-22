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TSK'dan AvaÅŸin-Basyan ve Zap'a hava harekatÄ±
TSK'dan AvaÅŸin-Basyan ve Zap'a hava harekatÄ±

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, PKK mensuplarÄ±nca kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Bitlis'te devam eden operasyonda, 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulunarak imha edildi.

Mardin'in DargeÃ§it ilÃ§esinde devam eden operasyonda ise 2 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, 366 muhtelif Ã§apta fiÅŸek, 2 el bombasÄ±, 1 el telsizi, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzeme ve Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esinde devam eden operasyonda da tespit edilen 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.

MuÅŸ'ta, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen arazi aramasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da tÄ±bbi malzeme ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan veÂ ZapÂ bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenenÂ hava harekatÄ±nda ise PKK Ã¼yelerince kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen silah mevzi, maÄŸara ve sÄ±ÄŸÄ±naklar imha edildi.



Ä°lgili Konular PKK operasyonu TSK
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