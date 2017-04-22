Hamas ile Fetih arasÄ±nda 'yeniden anlaÅŸmazlÄ±k' endiÅŸeleri

FilistinÂ Devlet BaÅŸkanÄ±Â Mahmud Abbas'Ä±n Hamas'a yÃ¶nelik olumsuz aÃ§Ä±klamalarÄ±, Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin Gazze'deki kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nda kesintiye gitmesi gibi faktÃ¶rler Hamas ile Fetih arasÄ±nda tansiyonun yÃ¼kselmesine neden oldu.
Filistinli siyasi analistler, sÃ¶z konusu gerilimi son gÃ¼nlerde yapÄ±lan uzlaÅŸÄ± giriÅŸimleri veÂ Hamas'Ä±nÂ FetihÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in koyduÄŸu ÅŸartlar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸerlendirdi.
El-Eyyam gazetesi yazarÄ± Talal Avkel, Hamas ile Fetih arasÄ±nda son gÃ¼nlerde yaÅŸanan gerginliÄŸin yÃ¼zeysel kalacaÄŸÄ±nÄ± savundu.
"Tansiyonun yÃ¼kselmesi, kapÄ±larÄ±n kapanacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmez. Hamas'Ä±n Fetih'le toplantÄ± iÃ§in koyduÄŸu ÅŸartlar, krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in kapalÄ± kapÄ±larÄ± aÃ§abilir." diyen Avkel, Fetih Hareketi'nin sunduÄŸu tekliflerin idari deÄŸil, siyasi olduÄŸunu Hamas'Ä±n ÅŸartlarÄ±nÄ±n ise Abbas tarafÄ±ndan kolay bir ÅŸekilde kabul edilebileceÄŸini ifade etti.
Avkel, Hamas'Ä±n ÅŸartlarÄ±nÄ±n kabul edilmesinin, FKÃ– programÄ±nÄ± benimseyen ulusal birlik hÃ¼kÃ¼meti kurulmasÄ± gibi Fetih'in tekliflerine onay verilmesine baÄŸlÄ± olduÄŸunu savundu.
Birzeit Ãœniversitesi'nin eski Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlilerinden Cihad Harb da iki taraf arasÄ±ndaki gerginliÄŸin "geÃ§ici" olduÄŸunu savundu.
Filistinli akademisyen Harb, "Her iki tarafÄ±n da taleplerinin en az bir kÄ±smÄ±nÄ± kabul ettirebilmek iÃ§in ÅŸartlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve medya Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bir gerginlik bu. Taraflar bu yolla diyaloÄŸa baÅŸlama noktasÄ± oluÅŸturacak." dedi.
Siyasi analist Mustafa Ä°brahim de Hamas'Ä±n, Fetih ile toplantÄ± iÃ§in "Abbas'Ä±n maaÅŸlardaki kesinti kararÄ±ndan vazgeÃ§mesi, Gazze'deki elektrik santrali iÃ§in vergi alÄ±nmamasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere tÃ¼m Filistinli gruplarÄ±n katÄ±lmasÄ±" gibi ÅŸartlar Ã¶ne sÃ¼rmesinin, "ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bitirilmesi, boyun eÄŸdirerek olmayacak" ÅŸeklinde bir mesaj taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
"AyrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bitirilmesi ve ulusal birliÄŸin saÄŸlanmasÄ±, uzlaÅŸÄ± ile olmalÄ±dÄ±r." diyen Ä°brahim, Filistin ulusal projesine yeniden hayat kazandÄ±rabilmek iÃ§in her iki tarafÄ±n da bazÄ± tavizler vermesi gerektiÄŸini dile getirdi.
Gazze'deki El-Ezher Ãœniversitesi Siyasal Bilgiler Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi Abdurabbu el-Anzi de Hamas ve Fetih arasÄ±ndaki gerginliÄŸin, "siyasi hedeflere ulaÅŸma" amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Hamas'Ä±n Gazze'deki idarede Fetih ile gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± istediÄŸini ifade eden Anzi, ortak gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n olmamasÄ± durumunda Fetih ile anlaÅŸma yapmayÄ± reddedebileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savundu.
Ä°ki hareketin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitirmek iÃ§in getireceÄŸi Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerinin Ã¶nceki mÃ¼zakerelerde sunduklarÄ±ndan farklÄ± olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Anzi, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bitirmek Ã¼zere halihazÄ±rda yapÄ±lan giriÅŸimlerin Ã¶ncekilere gÃ¶re tek farkÄ±nÄ±n, Abbas'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ve bÃ¶lgedeki Arap Ã¼lkelerinin de Ã¼zerinde ittifak ettiÄŸi "Hamas'a baskÄ±" ÅŸeklinde olduÄŸunu kaydetti.
Venezuela'da muhalefetin kontrolÃ¼ndeki Ulusal Kongre BaÅŸkanÄ± Borges, Wall Street bankerlerine mektup yazarak, "Maduro hÃ¼kmetine borÃ§ vermeyin." dedi.
Filistin'de Hamas ve Fetih hareketlerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sert aÃ§Ä±klamalar, taraflar arasÄ±nda yeniden anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸanmasÄ± endiÅŸelerini de beraberinde getirdi
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