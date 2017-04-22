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Latin Amerika
15:20, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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Venezuela'da kongre liderinden Wall Street'e 'Maduro' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Venezuela'da kongre liderinden Wall Street'e 'Maduro' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Venezuela'da muhalefetin kontrolÃ¼ndeki Ulusal Kongre BaÅŸkanÄ± Borges, Wall Street bankerlerine mektup yazarak, "Maduro hÃ¼kmetine borÃ§ vermeyin." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Venezuela'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± sokak gÃ¶sterileri sÃ¼rerken, muhalefetin kontrolÃ¼ndekiÂ Ulusal Kongrenin BaÅŸkanÄ±Â Julio Borges, dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen kÃ¼resel bankalarÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerine mektuplar gÃ¶ndererek, mali kriz iÃ§indeki hÃ¼kÃ¼mete kredi aÃ§mamalarÄ±nÄ± ve nakit desteÄŸi vermemelerini istedi.

Borges, uluslararasÄ± bankerlere yazdÄ±ÄŸÄ± 10'dan fazla mektupta, Kongrenin bir sÃ¼re Ã¶nceÂ Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas MaduroÂ hÃ¼kÃ¼metini, meclisin onayÄ± olmadan borÃ§ senedi yayÄ±nlamaktan alÄ±koyan dÃ¼zenleme Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bu koÅŸullarda herhangi bir kurumun hÃ¼kÃ¼mete kurtarma yardÄ±mÄ± veya nakit desteÄŸi saÄŸlamasÄ±nÄ±n,"diktatÃ¶rlÃ¼k eÄŸilimlerine" destek anlamÄ±na geleceÄŸini sÃ¶yledi.

Maduro hÃ¼kÃ¼metinin, mevcut dÃ¶viz aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± merkez bankasÄ±ndaki altÄ±n rezervlerini kullanarak kapatmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Borges, Deutsche Bank Ãœst YÃ¶neticisi John Cryan'a yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta, "(HÃ¼kÃ¼metle) Bu tÃ¼r bir altÄ±n takasÄ±na giriÅŸirseniz, uluslararasÄ± toplumun diktatÃ¶ryel eÄŸilimlerini kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bir yÃ¶netimi onaylamÄ±ÅŸ olursunuz." ifadelerini kullandÄ±.

Venezuela'da son Ã¼Ã§ haftadÄ±r devam eden hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestolarda 20'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, onlarca kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

HÃ¼kÃ¼metin kontrolÃ¼ndeki Venezuela YÃ¼ksek Mahkemesinin, 31 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla Kongrenin yetkilerini Ã¼zerine almasÄ±, protestolarÄ±n fitilini ateÅŸleyen olay olmuÅŸtu. Mahkeme, tepkiler Ã¼zerine kararÄ±nÄ± 1 Nisan'da iptal etse de, gÄ±da ve temel yaÅŸam malzemesi kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar, halkÄ±n tepkisinin sÃ¼rmesine sebep olmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Venezuela Maduro
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