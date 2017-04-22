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Güncelleme: 02:33, 23 Nisan 2017 Pazar

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Savaşın izlerine rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar
Savaşın izlerine rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve ortak noktaları savaşın bedenlerinde bıraktığı izler olan çocuklar, yaralarını gizlemeye çalışsa da hayatlarını Gaziantep'te sürdürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki iç savaşta tuzaklanmış mayınlar, hava, havan ve bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırılarda ağır yaralanan çocuklar, hayatlarının geri kalanında savaşın acısını bedenlerinde taşımaya mahkum oldu.

Çoğu kısıtlı imkanlarla tedavi şansı bulan çocukların ortak hayali, kaybettikleri uzuvlarına kavuşmak, koşmak, yüzlerinde, bedenlerinde taşıdıkları izlerden kurtulmak.

Halep'e yönelik hava saldırısında 2012 yılında varil bombalarının hedefi olan evde annesi Asiye Kurdiye ile yaralanan Neda Kurdiye (13), Gaziantep'te derme çatma bir evde yaşıyor.

Yüzünde ve bedenindeki ileri derecedeki yanıklardan kaynaklı izleri elleriyle gizlemeye çalışan Kurdiye, sokağa çıkıp arkadaşlarıyla yüzünü saklamadan oynayabileceği günün hayalini kurduğunu belirtti.

Nisa Amir de (13) 2014 yılında Halep'te meydana gelen bir patlamada ailesinden 12 kişiyi kaybettikten sonra babası Amir Amir tarafından getirildiği Gaziantep'te hayatına devam ediyor.

AİLESİNİ KAYBETTİĞİ PATLAMAYI HER GÜN RÜYASINDA GÖRÜYOR

Nisa Amir, ailesini kaybettiği o patlamayı her gün rüyasında gördüğünü anlattı.

Mera köyünde hava saldırısında kullanılan varil bombalarının hedefindeki evde bir kolunu kaybeden ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Nede Ubeyd (7), Türkiye'deki tedavisinin ardından Gaziantep'teki yakınlarının yanına yerleştirildi.

Mahmut Yusuf Naif (16) de 2014 yılında Halep'in Agderin köyünde tuzaklanmış mayının infilak etmesi sonucu iki gözünü kaybetti. Naif, Gaziantep'te yakınlarının yanında ikamet ediyor.



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