Ä°srail'in naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu Filistinli genÃ§ iÃ§in cenaze tÃ¶reni

Ä°srail'in 3 haftadÄ±r naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu ve dÃ¼n ailesine teslim ettiÄŸiÂ Filistinli genÃ§Â iÃ§inÂ Nablus'taÂ cenaze tÃ¶reniÂ dÃ¼zenlendi.
Nablus'takiÂ Rufeyda Devlet Hastanesinden alÄ±nanÂ Ahmed Zahir Gazel'in (17) cenazesi Åžehitler MeydanÄ±'na getirildi. Burada kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Filistinli gencin naaÅŸÄ± El-Garbiyye kabristanÄ±na defnedildi.
Filistinli Gazel,Â KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir olarak adlandÄ±rÄ±lan sur iÃ§i bÃ¶lgesinde "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±"da bulunduÄŸu iddiasÄ±yla Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Ä°srail ordu yetkilileri, Gazel'in naaÅŸÄ±nÄ± 3 hafta alÄ±koyduktan sonra dÃ¼n akÅŸam ailesine teslim etmiÅŸti.
Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± AfD partisinin KÃ¶ln'de dÃ¼zenlediÄŸi kongre nedeniyle kentte on binlerce kiÅŸi Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri yaptÄ±
Ä°srail'in 3 haftadÄ±r naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu Filistinli genÃ§ iÃ§in yÃ¼zlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Nablus'ta cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Venezuela'da muhalefetin kontrolÃ¼ndeki Ulusal Kongre BaÅŸkanÄ± Borges, Wall Street bankerlerine mektup yazarak, "Maduro hÃ¼kmetine borÃ§ vermeyin." dedi.
Filistin'de Hamas ve Fetih hareketlerinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sert aÃ§Ä±klamalar, taraflar arasÄ±nda yeniden anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸanmasÄ± endiÅŸelerini de beraberinde getirdi
Fransa cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ilk tur oylama yarÄ±n yapÄ±lacak
Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§e karÅŸÄ± tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekilmesine iliÅŸkin tÃ¼m sÃ¶zleÅŸmelerin gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
Almanya'da TÃ¼rk ailelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlerin posta kutularÄ±na bÄ±rakÄ±lan ve Ä±rkÃ§Ä± ifadeler iÃ§eren mektuplar Ã§evre sakinlerini tedirgin etti
Taiz'deki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 17 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 34'Ã¼ yaralandÄ±
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Kuzey Kore'yi Asya Pasifik'te barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸe "acil ve en tehlikeli tehdit" olarak nitelendirdi
Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Ramle'deki Nitzan Hapishanesi'nde aÃ§lÄ±k grevinde bulunan Filistinli tutuklularÄ±n odalarÄ±na girerek kÃ¶peklerle taciz ettiÄŸi bildirildi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Tillerson'Ä±n Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'la telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Suriye'nin Ä°dlib kentindeki soruÅŸturmasÄ±nÄ± konuÅŸtuklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pinheiro, Suriye'nin Ä°dlib kentinde bir "felaket yaÅŸanabileceÄŸi" ve sivillerin tehlike altÄ±nda olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Åžahin Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na dÃ¼zenlen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 140 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, vergi reformu ve finansal regÃ¼lasyonlarla ilgili Ã¼Ã§ baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
ABD Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i Paul Ryan, Polonya Liderlerine ABD'nin Ã¼lkeyi NATO konusunda desteklediÄŸi ve Polonya'nÄ±n "Rusya'nÄ±n saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±" konusundaki endiÅŸelerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 15 Ã¼yeli BM GÃ¼venlik Konseyinin temsilcileri ile 24 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek