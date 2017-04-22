16:36, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Ä°srail'in naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu Filistinli genÃ§ iÃ§in cenaze tÃ¶reni





Ä°srail'in 3 haftadÄ±r naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu Filistinli genÃ§ iÃ§in yÃ¼zlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Nablus'ta cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'in 3 haftadÄ±r naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu ve dÃ¼n ailesine teslim ettiÄŸiÂ Filistinli genÃ§Â iÃ§inÂ Nablus'taÂ cenaze tÃ¶reniÂ dÃ¼zenlendi. Nablus'takiÂ Rufeyda Devlet Hastanesinden alÄ±nanÂ Ahmed Zahir Gazel'in (17) cenazesi Åžehitler MeydanÄ±'na getirildi. Burada kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Filistinli gencin naaÅŸÄ± El-Garbiyye kabristanÄ±na defnedildi. Filistinli Gazel,Â KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir olarak adlandÄ±rÄ±lan sur iÃ§i bÃ¶lgesinde "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±"da bulunduÄŸu iddiasÄ±yla Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Ä°srail ordu yetkilileri, Gazel'in naaÅŸÄ±nÄ± 3 hafta alÄ±koyduktan sonra dÃ¼n akÅŸam ailesine teslim etmiÅŸti.

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