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17:53, 22 Nisan 2017 Cumartesi
Filistin
16:36, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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Ä°srail'in naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu Filistinli genÃ§ iÃ§in cenaze tÃ¶reni
Ä°srail'in naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu Filistinli genÃ§ iÃ§in cenaze tÃ¶reni

Ä°srail'in 3 haftadÄ±r naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu Filistinli genÃ§ iÃ§in yÃ¼zlerce kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Nablus'ta cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in 3 haftadÄ±r naaÅŸÄ±nÄ± alÄ±koyduÄŸu ve dÃ¼n ailesine teslim ettiÄŸiÂ Filistinli genÃ§Â iÃ§inÂ Nablus'taÂ cenaze tÃ¶reniÂ dÃ¼zenlendi.

Nablus'takiÂ Rufeyda Devlet Hastanesinden alÄ±nanÂ Ahmed Zahir Gazel'in (17) cenazesi Åžehitler MeydanÄ±'na getirildi. Burada kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Filistinli gencin naaÅŸÄ± El-Garbiyye kabristanÄ±na defnedildi.

Filistinli Gazel,Â KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir olarak adlandÄ±rÄ±lan sur iÃ§i bÃ¶lgesinde "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±"da bulunduÄŸu iddiasÄ±yla Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Ä°srail ordu yetkilileri, Gazel'in naaÅŸÄ±nÄ± 3 hafta alÄ±koyduktan sonra dÃ¼n akÅŸam ailesine teslim etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Ä°srail filistin
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