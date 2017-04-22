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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:53, 22 Nisan 2017 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
16:38, 22 Nisan 2017 Cumartesi

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Almanya'dan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±
Almanya'dan TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamasÄ±

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, "KÄ±sa devre kararlar bizi ileriye gÃ¶tÃ¼rmez. Deniz YÃ¼cel'den AB'ye, Suriye'deki kanlÄ± ihtilafa kadar TÃ¼rkiye ile konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular bitmiyor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel,Â Avrupa BirliÄŸi'nin (AB),Â TÃ¼rkiyeÂ ile mÃ¼zakereleri durdurmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±karak, gelecekte ele alacaklarÄ± birÃ§ok konunun bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Gabriel,Â Rheinische PostÂ gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ halk oylamasÄ±ndan sonra AB'nin, TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakereleri durdurma ihtimaline iliÅŸkin bir soruya, "(TÃ¼rkiye'ye iliÅŸkin) 'Åžimdi artÄ±k hiÃ§ konuÅŸmak istemiyoruz' sloganÄ± gibi kÄ±sa devre kararlar bizi ileriye gÃ¶tÃ¼rmez. Bir gÃ¼nden sonrasÄ± her zaman vardÄ±r. Deniz YÃ¼cel'den AB'ye, Suriye'deki kanlÄ± ihtilafa kadar TÃ¼rkiye ile konuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z konular bitmiyor." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"AVRUPA'DAN DAHA FAZLA UZAKLAÅžIP UZAKLAÅžMAMAK TÃœRKÄ°YE'NÄ°N KARARI"

Sigmar Gabriel, kÄ±sa vadeli kararlarÄ±n Ã¶tesinde taraflarÄ±n birbirine tutumu konusunda istiÅŸarede bulunmak istediklerini ifade ederek, "Avrupa'dan daha fazla uzaklaÅŸÄ±p uzaklaÅŸmamak, sonuÃ§ta TÃ¼rkiye'nin kararÄ±. Son aylardaki geliÅŸmelerle ilgili kuÅŸkularÄ±mÄ±zÄ± saklamÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'de olup bitenler, milletvekillerinin, muhaliflerin, gazetecilerin tutuklanmasÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde demokratik standartlara uymuyor." ifadelerini kullandÄ±.

"TÃœRK HALKININ KESÄ°NLÄ°KLE OLUMLU TAVSÄ°YELER KONUSUNDA BÄ°ZE Ä°HTÄ°YACI YOK"

TÃ¼rkiye'de gÃ¼Ã§lÃ¼, demokratik ve Avrupa dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine sahip bir sivil toplum bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Gabriel, "Son yÄ±llarda benim gibi, TÃ¼rkiye'yi Ã§ok sÄ±k ziyaret edenler, Ã¼lkenin kaydettiÄŸi bÃ¼yÃ¼k ilerlemeyi hayretle karÅŸÄ±lar. Bu nedenle TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n kesinlikle olumlu tavsiyeler konusunda bize ihtiyacÄ± yok. Belki somut yardÄ±m konusunda olabilir." dedi.

Gabriel, gazetecilere iliÅŸkin deÄŸiÅŸim programlarÄ±, medyanÄ±n ve baÄŸÄ±msÄ±z gazeteciliÄŸin desteklenmesine yÃ¶nelik projelerin hayata geÃ§irilebileceÄŸini belirterek, bu Ã§erÃ§evede bilim adamlarÄ±na burs verildiÄŸini, genÃ§lere yÃ¶nelik deÄŸiÅŸim programlarÄ±na maddi desteÄŸi artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.



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